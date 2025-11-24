Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία κατέληξαν σε ένα νέο προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας 19 σημείων, το οποίο αναδιαμορφώθηκε πλήρως μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η αρχική εκδοχή που διέρρευσε. Όπως δήλωσε ο Ουκρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκίι Κισλίτσια, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αρκετά θέματα, αλλά άφησαν τα πιο πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα – ιδίως τα εδαφικά και τον ρόλο του ΝΑΤΟ – για απόφαση σε επίπεδο προέδρων, δηλαδή Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό αμερικανορωσικό προσχέδιο, που πίεζε το Κίεβο να αποδεχθεί «κόκκινες γραμμές», είχε προκαλέσει ένταση. Στη Γενεύη, όμως, οι Ουκρανοί κατάφεραν να αποσύρουν προτάσεις που θεωρούσαν απαράδεκτες, όπως την ιδέα παραχώρησης εδαφών ή τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού στις 600.000. Ο Κισλίτσια σημείωσε ότι «πολύ λίγα» έχουν μείνει από την αρχική έκδοση.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σε κλίμα έντονης δυσπιστίας, λόγω των πρόσφατων διαρροών στα ΜΜΕ. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, με τον επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, να διαμεσολαβεί ώστε να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Τελικά, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε λεπτομερή εξέταση κάθε σημείου του σχεδίου.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ αιφνιδίασε η παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Κισλίτσια, οι Αμερικανοί ήταν δεκτικοί στις ουκρανικές θέσεις και πρόθυμοι να αναθεωρήσουν προβληματικά σημεία, όπως η πρόταση για γενική αμνηστία.

Αργότερα συμμετείχαν και Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και εκπρόσωποι της ΕΕ –, ύστερα από προηγούμενο συντονισμό με το Κίεβο.

Τις επόμενες ημέρες οι δύο αντιπροσωπείες θα ενημερώσουν τους προέδρους τους και οι ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσουν το σχέδιο και στη Ρωσία, η οποία δήλωσε πως δεν έχει ακόμα λάβει ενημέρωση. Το εάν ο Τραμπ θα ζητήσει επίσημη υπογραφή από τον Ζελένσκι παραμένει ασαφές, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί πρόοδο ως την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Κισλίτσια τόνισε πως το σημαντικότερο επίτευγμα της Γενεύης ήταν ότι διατηρήθηκε η λειτουργική συνεργασία Ουάσιγκτον–Κιέβου, παρά τις εντάσεις και τις διαρροές. Όπως είπε, οι δύο πλευρές απέδειξαν πως μπορούν να εργαστούν από κοινού για ένα βιώσιμο κείμενο – αλλά οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στους ηγέτες.