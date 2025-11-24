Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η επίσημη ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι σύντομα θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

«Αναμένω πλήρη ενημέρωση το απόγευμα για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Με βάση αυτές τις αναφορές θα αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό με την Ευρώπη και τους υπόλοιπους διεθνείς εταίρους».

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν συντάξει ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν την επεξεργασία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

Ρωσική αντίδραση στην ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία απέρριψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, χαρακτηρίζοντάς την «μη εποικοδομητική» και «μη λειτουργική» για τη Μόσχα.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά, είναι απολύτως αντιπαραγωγικό και δεν λειτουργεί για εμάς», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά προειδοποίησε πως, εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν την προέλασή τους.

Δηλώσεις Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης μετά την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα. Ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί «σταθερή βάση» για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις αυτές αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου, τώρα και στο μέλλον».

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε τρία βασικά σημεία:

ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας,

το κυρίαρχο δικαίωμα της Ουκρανίας να λαμβάνει αποφάσεις για τις ένοπλες δυνάμεις της,

η επιλογή του μέλλοντος της χώρας να ανήκει αποκλειστικά στην ίδια.





Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Απομένει πολλή δουλειά»

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάολα Πίνιο, επιβεβαίωσε ότι στη Γενεύη υπήρξε «εποικοδομητική πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά σημείωσε ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά». Διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θέσει χρονοδιάγραμμα και εργάζεται εντατικά για να δημιουργήσει τη βάση που θα οδηγήσει σε «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Υπενθύμισε ότι τα τρία σημεία που έθεσε η φον ντερ Λάιεν αποτελούν τον πυρήνα μιας βιώσιμης συμφωνίας, χωρίς αυτό να αποκλείει την ύπαρξη και άλλων κρίσιμων παραμέτρων.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, αξιοποιώντας τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Όπως υπενθύμισε, η θέση της Επιτροπής παραμένει ότι «ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που προκάλεσε».

