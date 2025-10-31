Για ακύρωση και όχι απλά «αναβολή» επ’ αόριστον της συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν στην Βουδαπέστη κάνουν λόγο σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Όπως αναφέρεεται χαρακτηριστικά το σχετικό ρεπορτάζ, οι ΗΠΑ ακύρωσαν την συνάντηση μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία ενώ η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η Μόσχα δεν δείχνει πρόθυμη για διαπραγματεύσεις», φέρεται να είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη αυτόν τον μήνα μεταξύ των δύο ηγετών, αναβλήθηκαν αφότου η Μόσχα επέμεινε σε μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης περισσότερων εδαφών από την Ουκρανία ως προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε την έκκληση της Ουκρανίας για άμεση κατάπαυση του πυρός με βάση τις τρέχουσες γραμμές.

Λίγες μέρες αφότου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν πώς να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε υπόμνημα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζοντας τις ίδιες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των «βασικών αιτιών πολέμου», όπως τις αποκαλεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε και εγγυήσεις πως η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έβαλε νέα όρια αυτόν τον μήνα, λέγοντας πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα αποσύρει πρώτη τα στρατεύματά της από επιπλέον εδάφη, όπως ζήτησε η Μόσχα.