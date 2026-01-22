Δεν θα μεταβεί τελικά στο Νταβός της Ελβετίας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμά του πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικά και μετά τη χθεσινή αναβολή της αναχώρησής του με προορισμό το Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός επρόκειτο να πετάξει νωρίς το μεσημέρι με προορισμό τη Ζυρίχη, όπου θα συμμετείχε σε ομιλίες. Στη συνέχεια, ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Σημειώνεται πως στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.