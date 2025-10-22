Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέβαλε τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στην Βουδαπέστη με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στην οποία θα συζητούσαν το ενδεχόμενο να μπει ένα τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η αλλαγή στην στάση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωσή του πως θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του εντός δύο εβδομάδων στην ουγγρική πρωτεύουσα. Το «πάγωμα» στην συνάντηση αιφνιδίασε αρκετούς, καθώς μόλις την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πούτιν, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε έντονη πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει στην Μόσχα την περιοχή του Ντονμπάς, με αντάλλαγμα την ειρήνη, αλλά χθες (21/10), αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον».

Ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει να έχει μία χαμένη συνάντηση, ούτε να χάσει χρόνο και για αυτόν τον λόγο θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του.

Ερωτηθείς σχετικά με τον λόγο που άλλαξε την απόφασή του, ο Τραμπ τόνισε: «Πολλά πράγματα συμβαίνουν στο μέτωπο του πολέμου και θα σας ειδοποιήσουμε τις επόμενες δύο ημέρες για το τί κάνουμε».

Ο Τραμπ κάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα Πούτιν και Ζελένσκι να τα βρουν, ωστόσο δεν έκανε καμία δημόσια αναφορά για παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία. Στην συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ τον προέτρεψε να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από εδάφη που εξακολουθούν να ελέγχουν, σε μία από τις βασικές αξιώσεις του Πούτιν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ζελένσκι έφυγε με άδεια τα χέρια από την συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημά του για αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς και τον πίεσε να συνάψει συμφωνία.

Από την άλλη μεριά, η Ουκρανία θεωρεί το Ντομπάς, που αξιώνει ο Πούτιν, ως αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της και έχει απορρίψει επανειλημμένα την ιδέα της παραχώρησής του στην Ρωσία.