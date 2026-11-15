Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σύμφωνα με την έκθεση της PEN America, τουλάχιστον 401 συγγραφείς και άνθρωποι του γραπτού λόγου βρέθηκαν υπό κράτηση σε 44 χώρες κατά τη διάρκεια του 2025.

Ο αριθμός αυτός καταγράφει αύξηση της τάξεως του 68% μέσα σε έξι χρόνια, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις που ασκούν πολλές κυβερνήσεις στην ελεύθερη έκφραση.

Η 15η Νοεμβρίου, ως Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα, τιμά τους ανθρώπους των γραμμάτων που διώκονται για τις ιδέες τους, ενώ η ιστορία έχει δείξει πως η λογοκρισία και ο εγκλεισμός αποτέλεσαν διαχρονικά εργαλεία καταστολής.

Σήμερα, η απειλή επεκτείνεται και στο διαδίκτυο, καθώς αυξάνονται οι διώξεις κατά διαδικτυακών σχολιαστών και δημιουργών παγκοσμίως.

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Μπορεί ένα βιβλίο να θεωρηθεί τόσο επικίνδυνο ώστε ο συγγραφέας του να καταλήξει στη φυλακή; Μπορεί ένα ποίημα να οδηγήσει στην εξορία; Μπορεί μια πολιτική άποψη, δημοσιευμένη σε λίγες γραμμές, να στερήσει από έναν άνθρωπο την ελευθερία του;

Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στα σκοτεινά κεφάλαια της Ιστορίας. Βρίσκεται και στο σήμερα.

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Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της PEN America, του διεθνούς οργανισμού υπεράσπισης της ελευθερίας του λόγου, τουλάχιστον 401 συγγραφείς και άνθρωποι του γραπτού λόγου βρέθηκαν στη φυλακή ή υπό κράτηση σε 44 χώρες κατά τη διάρκεια του 2025.

Το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 238. Μέσα σε έξι χρόνια καταγράφεται αύξηση 68%.

Η 15η Νοεμβρίου, Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα, αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η λογοτεχνία, η δημοσιογραφία και η ελεύθερη σκέψη εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από πολλές κυβερνήσεις ως απειλή.

Πώς καθιερώθηκε η Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα

Η Διεθνής PEN ιδρύθηκε το 1921, με στόχο τη συνεργασία συγγραφέων διαφορετικών χωρών και την υπεράσπιση της λογοτεχνικής δημιουργίας.

Ήδη από τη δεκαετία του 1930 άρχισε να παρεμβαίνει για συγγραφείς που διώκονταν εξαιτίας των ιδεών τους.

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Το 1960 συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για τους φυλακισμένους συγγραφείς και το 1981 καθιερώθηκε η 15η Νοεμβρίου ως διεθνής ημέρα αλληλεγγύης.

Σκοπός της δεν είναι απλώς να τιμήσει γνωστές προσωπικότητες της λογοτεχνίας. Είναι να θυμίσει και τους εκατοντάδες λιγότερο γνωστούς δημιουργούς που παραμένουν χωρίς ελευθερία, χωρίς πρόσβαση στο κοινό τους και πολλές φορές χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τις οικογένειές τους.

Ντοστογιέφσκι: Από την καταδίκη σε θάνατο στη Σιβηρία

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Ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές περιπτώσεις συγγραφέα που γνώρισε τη φυλακή.

Το 1849 συνελήφθη στην τσαρική Ρωσία επειδή συμμετείχε σε κύκλο διανοουμένων που συζητούσαν απαγορευμένες πολιτικές και κοινωνικές ιδέες.

Καταδικάστηκε σε θάνατο και οδηγήθηκε μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα. Την τελευταία στιγμή ανακοινώθηκε η μετατροπή της ποινής του.

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Ακολούθησαν τέσσερα χρόνια καταναγκαστικών έργων στο Ομσκ της Σιβηρίας και κατόπιν υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία.

Η εμπειρία αυτή επηρέασε βαθιά το έργο του, ιδιαίτερα τις «Αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων».

Όσκαρ Ουάιλντ: Δύο χρόνια στις αγγλικές φυλακές

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Ο Ιρλανδός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάστηκε το 1895 σε δύο χρόνια καταναγκαστικών έργων, εξαιτίας των ομοφυλοφιλικών του σχέσεων, που τότε ποινικοποιούνταν στη Βρετανία.

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Κρατήθηκε σε διάφορες φυλακές, μεταξύ των οποίων και η φυλακή του Ρέντινγκ.

Η περίπτωσή του δεν αφορά δίωξη για κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά την τιμωρία ενός συγγραφέα για την προσωπική του ζωή και την κοινωνική του ταυτότητα.

Η φυλάκισή του οδήγησε στη συγγραφή του «De Profundis», ενώ μετά την αποφυλάκισή του έγραψε την περίφημη «Μπαλάντα της φυλακής του Ρέντινγκ».

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Σολζενίτσιν: Ο άνθρωπος που αποκάλυψε τα γκουλάγκ

Ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν συνελήφθη το 1945 στη Σοβιετική Ένωση, επειδή είχε διατυπώσει επικριτικά σχόλια για τον Στάλιν σε ιδιωτική αλληλογραφία.

Καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια εγκλεισμού σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και στη συνέχεια σε εξορία.

Αργότερα, μέσα από το έργο του «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ», κατέγραψε το σοβιετικό σύστημα πολιτικής καταστολής.

Το 1970 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και το 1974 εκδιώχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση.

Ναζίμ Χικμέτ: Δώδεκα χρόνια στις τουρκικές φυλακές

Ο μεγάλος Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικής δίωξης συγγραφέα στην Τουρκία.

Το 1938 καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη, με κατηγορίες που συνδέονταν με την πολιτική του δράση.

Πέρασε περίπου δώδεκα χρόνια σε φυλακές της Κωνσταντινούπολης, του Τσανκιρί και της Προύσας.

Αποφυλακίστηκε το 1950, έπειτα από διεθνή κινητοποίηση.

Τα ποιήματά του μεταφράστηκαν σε δεκάδες γλώσσες και ο ίδιος αναγνωρίστηκε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας.

Η Ελλάδα των εξοριών: Ρίτσος, Λουντέμης και Λειβαδίτης

Η Ελλάδα έχει τη δική της ιστορία διωγμών λογοτεχνών.

Ο Γιάννης Ρίτσος γνώρισε επανειλημμένα την εξορία λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων.

Το 1948 εξορίστηκε στη Λήμνο. Ακολούθησαν η Μακρόνησος και ο Άγιος Ευστράτιος.

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 συνελήφθη ξανά και οδηγήθηκε στη Γυάρο και στη Λέρο. Αργότερα τέθηκε σε περιορισμό στη Σάμο.

Ο ποιητής της «Ρωμιοσύνης» συνέχισε να δημιουργεί ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Ο Μενέλαος Λουντέμης, δημιουργός του «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα», εξορίστηκε στη Μακρόνησο και στον Άγιο Ευστράτιο. Αντιμετώπισε δικαστικές διώξεις, απαγορεύσεις των βιβλίων του και αργότερα αναγκάστηκε να ζήσει εκτός Ελλάδας.

Ο Τάσος Λειβαδίτης συνελήφθη και εξορίστηκε κατά την περίοδο του Εμφυλίου. Πέρασε από τη Λήμνο, τη Μακρόνησο και τον Άγιο Ευστράτιο, ενώ κρατήθηκε και στις φυλακές Χατζηκώστα.

Οι περιπτώσεις αυτές δείχνουν ότι η λογοτεχνική δημιουργία στην Ελλάδα συνδέθηκε πολλές φορές με την πολιτική δίωξη, την εξορία και τη λογοκρισία.

Δεν υπάρχει ένας πλήρης, κοινά αποδεκτός ιστορικός αριθμός για το σύνολο των Ελλήνων συγγραφέων που φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν για πολιτικούς λόγους.

Σήμερα: 401 φυλακισμένοι σε 44 χώρες

Η έκθεση Freedom to Write Index 2025 της PEN America καταγράφει την ακόλουθη εικόνα:

Κίνα: 119 φυλακισμένοι συγγραφείς και άνθρωποι του γραπτού λόγου.

Ιράν: 53.

Σαουδική Αραβία: 27.

Βιετνάμ: 24.

Τουρκία: 22.

Ισραήλ και κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη: 21.

Ρωσία: 18.

Λευκορωσία: 17.

Αίγυπτος: 13.

Μιανμάρ: 10.

Πρόκειται για ανθρώπους που κρατήθηκαν τουλάχιστον 48 ώρες κατά τη διάρκεια του 2025, σε σύνδεση με το συγγραφικό τους έργο ή την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης.

Στους αριθμούς περιλαμβάνονται λογοτέχνες, ποιητές, δημοσιογράφοι, δοκιμιογράφοι, πανεπιστημιακοί και διαδικτυακοί σχολιαστές. Οι επαγγελματικές κατηγορίες αλληλεπικαλύπτονται.

Οι αριθμοί δεν σημαίνουν ότι όλοι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι παραμένουν φυλακισμένοι τον Νοέμβριο του 2026. Αποτελούν την τεκμηριωμένη ετήσια καταγραφή του 2025.

Τουρκία: Οι διώξεις συγγραφέων και δημοσιογράφων

Στη σημερινή Τουρκία, οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης εξακολουθούν να απασχολούν διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την PEN America, οι περιπτώσεις φυλακισμένων συγγραφέων αυξήθηκαν από 18 το 2024 σε 22 το 2025.

Οι διώξεις συνδέονται, μεταξύ άλλων, με κατηγορίες περί τρομοκρατικής προπαγάνδας, προσβολής του προέδρου και διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται Κούρδοι συγγραφείς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την κουρδική γλώσσα και τα δικαιώματα της κουρδικής κοινότητας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοσιογράφου Μεχμέτ Ουτσάρ, ο οποίος συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2024 σε σχέση με δημοσιεύματά του για φυλακισμένους συγγραφείς. Αποφυλακίστηκε υπό όρους το 2025 και τον Απρίλιο του 2026 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας.

Η τουρκική νομοθεσία και η εφαρμογή της βρίσκονται στο επίκεντρο διεθνών επικρίσεων για τον κίνδυνο περιορισμού της νόμιμης δημοσιογραφικής και λογοτεχνικής έκφρασης.

Ιράν: Οι γυναίκες συγγραφείς στο στόχαστρο

Στο Ιράν καταγράφηκαν 53 περιπτώσεις φυλακισμένων συγγραφέων το 2025, έναντι 43 το 2024.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν 17 γυναίκες.

Το Ιράν καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων γυναικών συγγραφέων διεθνώς, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Οι διώξεις συνδέονται συχνά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, την πολιτική κριτική και τη συμμετοχή σε κινήματα διαμαρτυρίας.

Η Ναργκές Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο παράδειγμα της καταστολής που αντιμετωπίζουν γυναίκες υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η PEN America καταγράφει επίσης διώξεις μεταφραστών και πανεπιστημιακών που ασχολούνται με κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα φύλου.

Κίνα: Η μεγαλύτερη καταγραφή φυλακισμένων συγγραφέων

Με 119 περιπτώσεις το 2025, η Κίνα συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων στον συγκεκριμένο διεθνή δείκτη.

Οι περιορισμοί αφορούν τόσο την παραδοσιακή εκδοτική δραστηριότητα όσο και το διαδίκτυο.

Συγγραφείς, μπλόγκερ και σχολιαστές αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για κείμενα που οι αρχές θεωρούν απειλητικά για την κρατική ασφάλεια ή την πολιτική σταθερότητα.

Σημαντικό μέρος της διεθνούς ανησυχίας αφορά επίσης την αντιμετώπιση συγγραφέων από εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες.

Από τη φυλακή στη διαδικτυακή λογοκρισία

Η σύγχρονη καταστολή δεν περιορίζεται στις φυλακές.

Η PEN America καταγράφει 1.059 ενεργές περιπτώσεις συγγραφέων που αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές κινδύνου σε 83 χώρες.

Στη βάση δεδομένων της περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις δολοφονιών, εξαφανίσεων, εξαναγκαστικής εξορίας και παρενόχλησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αύξηση των διώξεων που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

Το 2019 καταγράφονταν 80 φυλακισμένοι διαδικτυακοί σχολιαστές. Το 2025 ο αριθμός είχε φτάσει τους 212.

Η εξάπλωση των ψηφιακών μέσων δημιούργησε νέες δυνατότητες ελεύθερης έκφρασης, αλλά και νέους μηχανισμούς παρακολούθησης, λογοκρισίας και καταστολής.

Η Ελλάδα και το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση

Για την Ελλάδα, η Ημέρα του Φυλακισμένου Συγγραφέα δεν αποτελεί μια μακρινή ιστορική αναφορά.

Η Μακρόνησος, η Γυάρος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Λέρος υπενθυμίζουν ότι και στη χώρα μας άνθρωποι των γραμμάτων στερήθηκαν την ελευθερία τους εξαιτίας των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Σήμερα το Σύνταγμα προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου.

Ωστόσο, η προστασία αυτών των δικαιωμάτων δεν εξαντλείται στην απουσία φυλακίσεων. Συνδέεται επίσης με την προστασία των δημοσιογράφων, την αποτροπή καταχρηστικών δικαστικών διώξεων, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και τη δυνατότητα ελεύθερης δημοσίευσης.

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η ελευθερία του λόγου χρειάζεται διαρκή θεσμική προστασία.

Μπορεί να φυλακιστεί μια ιδέα;

Από τον Ντοστογιέφσκι και τον Όσκαρ Ουάιλντ μέχρι τον Ναζίμ Χικμέτ, τον Γιάννη Ρίτσο και τους σημερινούς διωκόμενους δημιουργούς, η ιστορία παρουσιάζει ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.

Κράτη διαφορετικών εποχών και πολιτικών συστημάτων επιχείρησαν να περιορίσουν τη διάδοση ιδεών μέσα από συλλήψεις, απαγορεύσεις βιβλίων, φυλακίσεις και εξορίες.

Όμως πολλά από τα έργα που κάποτε θεωρήθηκαν επικίνδυνα εξακολουθούν να διαβάζονται δεκαετίες ή αιώνες αργότερα.

Η 15η Νοεμβρίου υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια και μια φωνή που διεκδικεί το δικαίωμα να ακουστεί.

Και ότι η ελευθερία της γραφής δεν είναι μόνο υπόθεση των συγγραφέων. Είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Η βασική τεκμηρίωση προέρχεται από την έκθεση Freedom to Write Index 2025 της PEN America, το ιστορικό αρχείο της PEN International, το Μουσείο Γιάννη Ρίτσου και το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού.