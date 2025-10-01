Γάλλοι στρατιώτες ανέβηκαν στο κατάστρωμα ενός δεξαμενόπλοιου που φέρεται να συνδέεται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Το πλοίο σταθμεύει στα ανοιχτά της Βρετάνης και είναι ύποπτο για συμμετοχή σε πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη Δανία τον περασμένο μήνα, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.



France has seized the 244-meter tanker “Pushpa” (also known as “Boracay”) off Saint-Nazaire, suspected of belonging to Russia’s shadow fleet. The ship, which departed Primorsk on September 20 with 115,000 tons of oil, is under investigation for maritime violations. pic.twitter.com/sKsHs5IFs4 Advertisement Advertisement October 1, 2025

Μια πηγή μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε ότι μέλη του γαλλικού ναυτικού έχουν επιβιβαστεί στο Boracay, ένα πλοίο με σημαία Μπενίν.

Le pétrolier «Pushpa» est soupçonné d’appartenir à la «flotte fantôme» russe et d’avoir joué un rôle dans les survols suspects de drone ces derniers jours au-dessus du Danemark



Ce que l'on sait ➡️ https://t.co/95nHZqO7YU pic.twitter.com/bF1icFQuJu October 1, 2025

Tο απόγευμα, πλάνα από αέρος που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο στα ανοιχτά του Σεν Ναζέρ δείχνουν στρατιώτες με καλυμμένα τα πρόσωπα στη γέφυρά του.

Το πλοίο Pushpa ή Boracay, μήκους 244 μέτρων, πλέει υπό σημαία Μπενίν. Του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ανήκει στον στόλο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά την πώληση ρωσικού πετρελαίου.

Νωρίτερα, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έκανε λόγο για μια «πολύ σημαντική επιχείρηση» του λιμενικού. «Οι ομάδες επέμβασης ενήργησαν εγκαίρως», είπε, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα διέπραξε σοβαρά λάθη που δικαιολογούν την παρέμβαση της γαλλικής δικαιοσύνης.

Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για «άρνηση συμμόρφωσης» και «μη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εθνικότητα του πλοίου και τη σημαία του» ανέφερε ο εισαγγελέας της Μπρεστ, Στεφάν Κελενμπερζέρ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με μια ανάλυση των δεδομένων του ιστότοπου VesselFinder, το δεξαμενόπλοιο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου, με προορισμό το Βαντινάρ, στη βορειοδυτική Ινδία. Πέρασε από τις ακτές της Δανίας μεταξύ 22-25 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου, μια πρώτη υπερπτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Ακολούθησαν, στις 25 του μηνός, πολλές υπερπτήσεις σε άλλα αεροδρόμια και σε μια στρατιωτική βάση.