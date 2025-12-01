Χημικό όπλο που χρονολογείται από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο φαίνεται ότι έριξαν σε διαδηλωτές οι Αρχές της Γεωργίας για να διαλύσουν τις περσινές αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024 και κράτησαν εβδομάδες, όπως αποκάλυψε έρευνα του BBC.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν έντονα για την αναστολή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η αστυνομία προσπάθησε να τους απωθήσει με ρίψεις νερού, σπρέι πιπεριού και αέρια CS (τα γνωστά σε όλους δακρυγόνα). Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς παραπονιόντουσαν ότι ένιωθαν το «νερό» να καίει τα πρόσωπά τους ενώ η αίσθηση αυτή δεν έφευγε εύκολα, ούτε αν έριχναν περισσότερο νερό πάνω τους.

Μετά από συζητήσεις με ειδικούς χημικών όπλων, πληροφοριοδότες από τα ΜΑΤ της Γεωργίας και γιατρούς, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι έγινε χρήση του απαγορευμένου χημικού παράγοντα «camite», που χρησιμοποιήθηκε από τον γαλλικό στρατό το 1914-1918 κατά της Γερμανίας.

Η ουσία προκάλεσε εγκαύματα στο δέρμα, δυσκολίες στην αναπνοή και εμετό, συμπτώματα που οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις είχαν για εβδομάδες. Ο απαγορευμένος χημικός παράγοντας αποσύρθηκε από την κυκλοφορία τη δεκαετία του 1930, λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών του, και αντικαταστάθηκε από τα δακρυγόνα.

Ο Δρ. Κωνσταντίν Σακουνασβίλι, παιδίατρος που ήταν παρών στις διαδηλώσεις, έψαξε μέσω social media να βρει κι άλλους διαδηλωτές που υπέφεραν από συμπτώματα και διεξήγαγε μια μελέτη σε σχεδόν 350 διαδηλωτές. Σχεδόν οι μισοί ανέφεραν παρενέργειες. Αυτές παρέμειναν για περισσότερες από 30 ημέρες: πονοκέφαλοι, κόπωση, βήχας, δύσπνοια και εμετός.

Ο Λάσα Σεργκελασβίλι, πρώην επικεφαλής του τμήματος όπλων της αστυνομίας, λέει ότι του ζητήθηκε να δοκιμάσει αυτή την ουσία το 2009. Τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά από τα κανονικά δακρυγόνα. Αυτός και οι 15-20 συνάδελφοί του δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν ελεύθερα ακόμη και μετά το πλύσιμο με μαγειρική σόδα.

Παρόλο που ο ίδιος ζήτησε να μη γίνεται χρήση του χημικού, η αστυνομία συνέχιζε να γεμίζει τις αύρες με αυτό, κάτι το οποίο συνέβαινε σίγουρα μέχρι και το 2022, οπότε εκείνος παραιτήθηκε και έφυγε από τη χώρα.

«Το χημικό αυτό είναι ίσως και 10 φορές πιο ισχυρό από τους συμβατικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στις διαδηλώσεις. Για παράδειγμα, αν ρίξει κανείς από το χημικό αυτό στο έδαφος, κανείς δεν θα μπορέσει να παραμείνει στο σημείο για 2-3 μέρες μετά, ακόμα κι αν το ξεπλύνει με νερό», δήλωσε ο Σεργκελασβίλι χαρακτηριστικά.

Οι γεωργιανές αρχές απάντησαν στα ευρήματα της έρευνας λέγοντας ότι είναι «παράλογα» και ότι η αστυνομία έδρασε με νόμιμο τρόπο για να απαντήσει σε «παράνομες ενέργειες από στυγνούς εγκληματίες».

