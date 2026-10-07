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Η απόφαση ελήφθη καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξαγορά θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η συγκεκριμένη εταιρεία διαδραματίζει συστημικά σημαντικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευμάτων και παρέχει παράλληλα υλικοτεχνική υποστήριξη στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παρά τη θετική εισήγηση του Ομοσπονδιακού Γραφείου Συμπράξεων για λόγους ανταγωνισμού, το Υπουργείο Οικονομίας άσκησε το δικαίωμα παρέμβασης βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου.

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Επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.η γερμανική κυβέρνηση απαγόρευσε την πώληση του 80% των μετοχών της εταιρίας logistics Zippel στην κινεζική κρατική ναυτιλιακή εταιρία Cosco.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών, πρόκειται να εκδοθεί εντολή απαγόρευσης, η οποία θα αναφέρεται σε «ανησυχία σχετικά με θέματα ασφάλειας».

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Η εξαγορά «θα εμβάθυνε τις εξαρτήσεις και θα έθετε σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, «καλωσορίζει τις ξένες επενδύσεις, υπάρχουν όμως και επενδύσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας».

Βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει κατά περίπτωση την εξαγορά μιας γερμανικής εταιρίας – στόχου από ξένο επενδυτή.

Το κριτήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εάν η συναλλαγή είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια. Σύμφωνα με την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η κυβέρνηση εξετάζει κατά μέσο όρο περίπου 300 εξαγορές ετησίως και μέχρι σήμερα έχει παρέμβει για να απαγορεύσει οκτώ από αυτές.

Στην περίπτωση της Zippel, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Συμπράξεων είχε συστήσει τον Φεβρουάριο να επιτραπεί στην Cosco να αποκτήσει το 80% των μετοχών της γερμανικής εταιρίας, με το σκεπτικό του ανταγωνισμού.

«Η Cosco μεταφέρει κυρίως εμπορευματοκιβώτια δια θαλάσσης, ενώ η Zippel οργανώνει την περαιτέρω μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από τα λιμάνια σε προορισμούς στην ενδοχώρα, με τρένα, πλοία και φορτηγά. Οι εταιρείες λειτουργούν έτσι σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας μεταφορών και δεν βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους», υποστήριξε ο τότε πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Καρτέλ Αντρέας Μουντ.

Από την άλλη πλευρά, οι πτυχές του δικαίου του εξωτερικού εμπορίου και της πολιτικής ασφαλείας εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας. Επιπλέον, ήδη τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος είχε διατυπώσει επιφυλάξεις σχετικά με την εξαγορά.

Η Zippel, μια εταιρία 350 εργαζόμενων, είναι σχετικά μικρός «παίκτης», επισημαίνει η εφημερίδα Handelsblatt, διαδραματίζει ωστόσο συστημικά σημαντικό ρόλο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε λιμάνια – και στην ενδοχώρα, ενώ παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.