Πληθαίνουν τα σενάρια στη Γερμανία για επιστροφή της Άγκελα Μέρκελ στην πολιτική, 16 χρόνια μετά την απομάκρυνσή της από την ενεργό δράση μετά τις εκλογές του 2021.

Η πιθανή επιστροφή της Μέρκελ, μίας από τις πιο δημοφιλείς μορφές της γερμανικής πολιτικής σκηνής, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτζ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να φτάσει την προκάτοχό του σε δημοφιλία.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», η φημολογία για την επιστροφή της Μέρκελ για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου πληθαίνει σε ορισμένους κύκλους του CDU. Πολλά γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι αυτό το σενάριο θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικά προβλήματα στο CDU, επειδή η Άνγκελα Μέρκελ εξακολουθεί να είναι αρκετά δημοφιλής στους Πράσινους.

Μάλιστα, υπάρχουν εικασίες ότι είτε το ίδιο το κόμμα των Πρασίνων, είτε ο Τζεμ Οζντεμίρ -υπουργός και γνωστό στέλεχος των Πρασίνων από το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης- θα μπορούσαν να την προτείνουν για το ανώτατο κρατικό αξίωμα της Γερμανίας, δηλαδή για πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο πρόεδρος του CDU Φρίντριχ Μερτς θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση καθώς θα αναγκαζόταν να την στηρίξει.

Η «δύσκολη» σχέση Μερτς – Μέρκελ

Οι σχέσεις Μερτς – Μέρκελ δεν ήταν εύθκολες στο παρελθόν. Το 2002 η Μέρκελ τον απομάκρυνε από τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και αργότερα εκείνος έγινε ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς επικριτές της. Παρότι ανήκουν στο ίδιο κόμμα, αυτή η ιστορία κάνει την κατάσταση πιο περίπλοκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μέρκελ θα είχε πλεονέκτημα απέναντι σε άλλους πιθανούς υποψηφίους του CDU, που στηρίζει ο Μερτζ, όπως η υπουργός Παιδείας Κάριν Πρίεν και η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλόκνερ. Η Κλόκνερ ειδικά θεωρείται δύσκολο να γίνει αποδεκτή από κόμματα όπως οι Πράσινοι και το SPD, επειδή θεωρείται πολύ κοντά πολιτικά στον Μερτς. Και αυτό έχει σημασία, γιατί για να εκλεγεί πρόεδρος στη Γερμανία χρειάζονται ψήφοι από περισσότερα κόμματα — όχι μόνο από ένα.

Advertisement

Σε κομματικούς και κυβερνητικούς κύκλους, σύμφωνα με τη «Bild», αυξάνεται η ανησυχία και εξετάζεται το ενδεχόμενο το CDU να ανακοινώσει δικό του υποψήφιο ήδη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό θα ήταν ασυνήθιστα νωρίς, αφού η εκλογή προέδρου προβλέπεται για τον Φεβρουάριο του 2027, κάτι που δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται το θέμα.

Όμως η επιστροφή Μέρκελ τροφοδοτείται και από τις συχνές εμφανίσεις τελευταία ενώ έχει ανακοινωθεί ότι πρόκειται να παραστεί στο ομοσπονδιακό συνέδριο του CDU τον Φεβρουάριο, κάτι που προκαλεί προσοχή, καθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει πάει.

Advertisement