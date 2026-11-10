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Ο διαστημικός βράχος θα παραμείνει δέσμιος της βαρύτητας του πλανήτη μας έως τον Δεκέμβριο και αναμένεται να απομακρυνθεί πλήρως μέσα στο 2027.

Κατά την πλησιέστερη προσέγγισή του, το αντικείμενο θα βρεθεί σε απόσταση 568.000 χιλιομέτρων, ενώ λόγω του μικρού μεγέθους του δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη Γη.

Η παρουσία προσωρινών δορυφόρων αποτελεί συχνό φαινόμενο, με τον συγκεκριμένο αστεροειδή να ξεπερνά σε μέγεθος τους τυπικούς προσωρινούς δορυφόρους που συνοδεύουν τον πλανήτη.

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Ένας μικρός αστεροειδής, ο 2026 QQ8, βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας από την άνοιξη και αναμένεται να απομακρυνθεί μέσα στο 2027.

Ένα δεύτερο, αν και μικροσκοπικό, «φεγγάρι» συνοδεύει τη Γη τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για τον διαστημικό βράχο 2026 QQ8, ο οποίος παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2026, αφού είχε ήδη εισέλθει σε τροχιά γύρω από τη Γη τον Απρίλιο. Την ανακάλυψη ανακοίνωσε στις 29 Οκτωβρίου το Κέντρο Μικρών Πλανητών (Minor Planet Center) της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης.

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Η παραμονή του ωστόσο είναι προσωρινή. Το μίνι φεγγάρι θα παραμείνει δέσμιο της βαρύτητας της Γης έως τον Δεκέμβριο και θα αποδεσμευτεί μέσα στο 2027.

А new "mini-moon" for Earth — but only for a short while A small asteroid, 2026 QQ8, has temporarily become a satellite of Earth. It entered orbit in April 2026 and was spotted in August; the discovery was announced by the IAU Minor Planet Center on October 29. The object will remain until the end of December before leaving our vicinity in 2027. 🛰️ At its closest approach, it will be about 568,000 km away—further than the average distance to the Moon. With a diameter of approximately 2 meters, it would burn up in the atmosphere if it were to fall toward Earth. QQ8 orbits the Sun every 359 days and makes a close approach to Earth roughly once every 10 years. Earth can have several such temporary satellites at any given time; they are typically around 75 cm in size and remain in orbit for an average of 9 months. QQ8 is larger than the average. November 9, 2026

Γιατί «παγιδεύτηκε»

Σύμφωνα με την ανασύνθεση της τροχιάς του, ο QQ8 χρειάζεται 359 ημέρες για μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο, σχεδόν όσο και η Γη. Πλησιάζει τον πλανήτη μας περίπου μία φορά ανά δεκαετία, αυτή τη φορά όμως βρέθηκε αρκετά κοντά ώστε η βαρύτητα της Γης να τον συλλάβει.

Κίνδυνος; Κανένας

Κατά την παραμονή του, ο QQ8 θα πλησιάσει τη Γη σε απόσταση περίπου 568.000 χιλιομέτρων, δηλαδή περίπου 177.000 χιλιόμετρα πιο μακριά από τη μέση απόσταση της Σελήνης. Ακόμη και σε περίπτωση πρόσκρουσης, με διάμετρο μόλις δύο μέτρων, θα διαλυόταν πιθανότατα πλήρως στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος.

Ένα συχνότερο φαινόμενο απ’ όσο νομίζουμε

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γη αποκτά προσωρινό δορυφόρο. Έρευνα του περασμένου έτους έδειξε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη έως και έξι μίνι φεγγάρια, πολλά από τα οποία είναι θραύσματα της ίδιας της Σελήνης.

Ο QQ8, αν και μικρός, ξεπερνά σε μέγεθος τον μέσο όρο: σύμφωνα με μοντελοποιήσεις, ένας τυπικός προσωρινός δορυφόρος έχει διάμετρο περίπου 75 εκατοστά και παραμένει σε τροχιά περίπου εννέα μήνες. Οι ίδιοι ερευνητές εκτιμούν ότι ένας βράχος πλάτους τριών μέτρων θα μπορούσε να παραμείνει μίνι φεγγάρι για 10 έως 20 χρόνια.



Πηγή: Space.com