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Το σκάφος πέρασε σε απόσταση 400 μέτρων από την επιφάνεια του αστεροειδούς Τοριφούνε, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Οι νέες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν αποκαλύπτουν ότι ο αστεροειδής αποτελείται από δύο σφαιρικά σώματα, αποκτώντας μια μορφή που θυμίζει χιονάνθρωπο.

Η επιτυχημένη αυτή αποστολή ενισχύει τις διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνολογιών πλανητικής άμυνας ενάντια σε δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς.

Το Hayabusa2 συνεχίζει την πορεία του με επόμενο στόχο τη συνάντηση με τον αστεροειδή 1998 KY26 το 2031.

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Η Ιαπωνία πέτυχε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην εξερεύνηση του Διαστήματος, καθώς το διαστημικό σκάφος Hayabusa2 πραγματοποίησε την κοντινότερη προσέγγιση που έχει καταγραφεί ποτέ σε αστεροειδή κατά τη διάρκεια αποστολής διέλευσης. Η επιτυχία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις μελλοντικές αποστολές πλανητικής άμυνας, οι οποίες έχουν στόχο την έγκαιρη εκτροπή δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), το Hayabusa2 πέρασε στις 5 Ιουλίου σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από την επιφάνεια του αστεροειδούς Τοριφούνε και 744 μέτρων από το κέντρο του, ταξιδεύοντας με ταχύτητα μεγαλύτερη των 18.000 χιλιομέτρων την ώρα. Η επίδοση ξεπέρασε ακόμη και τις αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων, οι οποίοι υπολόγιζαν ότι η μικρότερη απόσταση από το κέντρο του αστεροειδούς θα ήταν περίπου 800 μέτρα.

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Ο επιστήμονας της JAXA, Γιούγια Μιμάσου, δήλωσε ότι πρόκειται για την κοντινότερη προσέγγιση που έχει επιτευχθεί ποτέ από διαστημικό σκάφος σε αστεροειδή κατά τη διάρκεια αποστολής διέλευσης. Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ κατείχε κινεζική αποστολή, η οποία είχε περάσει σε απόσταση περίπου 770 μέτρων από την επιφάνεια άλλου αστεροειδούς.

Hayabusa2 Skims Past A New Asteroid. Onward… pic.twitter.com/ZCQN35WYYo July 22, 2026

Ο αστεροειδής που μοιάζει με… χιονάνθρωπο

Μετά την επιτυχημένη διέλευση, η JAXA έδωσε στη δημοσιότητα νέες ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Τοριφούνε, οι οποίες αποκάλυψαν για πρώτη φορά με λεπτομέρεια τη μορφολογία του. Οι εικόνες δείχνουν έναν αστεροειδή που αποτελείται από δύο σφαιρικά σώματα ενωμένα μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια εικόνα που θυμίζει έντονα χιονάνθρωπο.

Αν και οι επιστήμονες γνώριζαν ότι ο Τοριφούνε είχε επίμηκες σχήμα, η πραγματική του μορφή παρέμενε άγνωστη μέχρι τη συγκεκριμένη αποστολή.

Βήμα για την πλανητική άμυνα

Η αποστολή του Hayabusa2 ενισχύει τις διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη τεχνολογιών πλανητικής άμυνας, λίγα χρόνια μετά τη δοκιμή DART της NASA το 2022, όταν ένα διαστημόπλοιο προσέκρουσε στον αστεροειδή Δίμορφο, μεταβάλλοντας με επιτυχία την τροχιά του.

Παράλληλα, η JAXA συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) σε νέα αποστολή που αφορά τον αστεροειδή Άποφι, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακά κοντινή διέλευση από τη Γη τον Απρίλιο του 2029, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονική έρευνα.

Η πορεία του Hayabusa2 συνεχίζεται

Το Hayabusa2 εκτοξεύθηκε το 2014 και έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν προσεδαφίστηκε στον αστεροειδή Ριούγκου, περίπου 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, συλλέγοντας δείγματα που επέστρεψαν με επιτυχία το 2020. Η ανάλυσή τους προσέφερε πολύτιμα στοιχεία για τη δημιουργία του Ηλιακού Συστήματος πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η αποστολή του σκάφους δεν ολοκληρώνεται εδώ. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του έχει προγραμματιστεί για το 2031, όταν θα συναντήσει τον αστεροειδή 1998 KY26. Οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο νέας προσεδάφισης, με στόχο τη συλλογή πρόσθετων δειγμάτων και τη διεύρυνση των γνώσεών μας για τα πρώτα στάδια σχηματισμού του ηλιακού μας συστήματος.