Ο Κιμ Γιονγκ Ουν λογοκρίνει ακόμα και τον έρωτα.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν – που έχει ήδη κηρύξει «πόλεμο» στα χοτ ντογκ και στα τζιν – αποφάσισε τώρα ότι τα ερωτικά γράμματα αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Στη Χαμχούνγκ, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, αξιωματούχοι της Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Νεολαίας ενός εργοστασίου ανακάλυψαν ένα ερωτικό γράμμα κατά τη διάρκεια τυπικής επιθεώρησης. Το γράμμα περιείχε φράσεις όπως «σ’ αγαπώ» και «το μόνο που σκέφτομαι είσαι εσύ».

Το περιστατικό μετατράπηκε σε ιδεολογικό ζήτημα.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily NK, «οι αξιωματούχοι κατέκριναν τη φράση “σ’ αγαπώ” και το έκαναν τεράστιο θέμα». Το γράμμα καταδικάστηκε ως απόδειξη «σάπιου τρόπου ζωής, ποτισμένου με καπιταλιστικές αντιλήψεις για την αγάπη».