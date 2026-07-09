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Το σκάφος διέσχισε τα δανικά ύδατα συνοδευόμενο από ρωσικά πολεμικά πλοία, ενώ έφερε ειδικά δίχτυα προστασίας από drones.

Οι ρωσικές αρχές είχαν κατασκευάσει προηγουμένως κρυφό αγκυροβόλιο κοντά στην Αγία Πετρούπολη για τα σκάφη που συνδέονται με τον Ρώσο ηγέτη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η μετακίνηση του γιοτ αποσκοπεί στην ασφάλειά του από ουκρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Το κόστος του συγκεκριμένου σκάφους εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 100 και 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Το γιοτ «Graceful», το οποίο οι αμερικανικές αρχές έχουν συνδέσει με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, μετακινήθηκε από τη Βαλτική Θάλασσα στο Σεβερομόρσκ, την κύρια βάση του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας, όπως ανέφερε ο δανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας DR στις 9 Ιουλίου, μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων πλοήγησης του MarineTraffic.

Σύμφωνα με τον DR, το γιοτ διέσχισε τα δανικά ύδατα σε συνοδεία με το ρωσικό αντιτορπιλικό «Σεβερομόρσκ» και ένα τρίτο ρωσικό σκάφος της κλάσης «Voevoda».

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Putin is afraid of losing "precious" yacht bought on the stolen money from Russians people.



Putin's yacht "Graceful" has relocated from the Baltic Sea to the port of "Severomorsk", where the Northern Fleet of the Russian Federation is based. pic.twitter.com/PC5RBPRkm0 — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) July 9, 2026

Στις 28 Ιουνίου, η ομάδα σκαφών, με το γιοτ να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, καλυμμένο με δίχτυα κατά των drones, έφυγε από τη Βαλτική Θάλασσα και εντοπίστηκε να πλησιάζει τα δανικά ύδατα.

Τον Ιούνιο του 2026, το γιοτ ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022. Ο αρχικός προορισμός που είχε δηλωθεί ήταν η Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου, το σκάφος απενεργοποίησε τον πομποδέκτη AIS του στο στενό του Σκάγκερακ. Αφού διέσχισε τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, το «Voevoda» επανεμφανίστηκε για λίγο στα συστήματα παρακολούθησης στις 5 Ιουλίου, περίπου 70 χιλιόμετρα από το στρατιωτικό λιμάνι του Μούρμανσκ.

Putin's yacht, Graceful, which recently departed the Baltic Sea under escort from the patrol ship Voevoda and the destroyer Severomorsk, has finally arrived at the naval port of Severomorsk.



Danish journalists from DK discovered from satellite imagery that the yacht is now… pic.twitter.com/gTPLZQrgPZ — big ben (@alternative_war) July 8, 2026

Πριν αποχωρήσει από την προηγούμενη θέση τoy κοντά στην Αγία Πετρούπολη, το «Graceful» και τα πλοία συνοδείας του είτε παρέμεναν αγκυροβολημένα είτε δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά εντός της Βαλτικής Θάλασσας.

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Επίσης, κατασκευάστηκε ένα ειδικό κλειστό συγκρότημα στο Λομονόσοφ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, με σκοπό να παρέχει κρυφό αγκυροβόλιο για σκάφη αναψυχής που συνδέονται με τον Πούτιν.

The Project 1155 Udaloy-class destroyer "Severomorsk" and the Project 23700 rescue vessel "Voevoda" have left the Baltic Sea.

📸Frank Behling (June 28) pic.twitter.com/eXJhgfgTVI — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) June 29, 2026

Ο DR ανέλυσε μια δορυφορική εικόνα του λιμανιού του Σεβερομόρσκ και συνέκρινε το σκάφος που φαίνεται εκεί με τεχνικά στοιχεία και εικόνες της H2 Yacht Design, της εταιρείας που έχει κατασκευάσει το Graceful.

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Το μήκος και το πλάτος του σκάφους, καθώς και διακριτικά χαρακτηριστικά όπως η θέση του ελικοδρομίου και το σχήμα της πλώρης, ταίριαζαν με τις διαθέσιμες πληροφορίες για το Graceful.

Το κόστος του γιοτ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 100 και 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Φλέμινγκ Σπλίντσμποελ Χάνσεν, ανώτερος ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών, δήλωσε ότι μια πιθανή εξήγηση για την κίνηση αυτή είναι ότι ο Πούτιν ήθελε το γιοτ να μετακινηθεί με ασφάλεια μακριά από την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς η Ουκρανία έχει αναπτύξει drones και πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν μακρύτερους στόχους από ό,τι στο παρελθόν.

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«Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν τη δυνατότητα να επιτεθούν σε έναν στόχο όπως αυτό το σκάφος. Έχουμε δει επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στη Ρωσία, μεταξύ άλλων κατά μήκος της ακτής της Βαλτικής Θάλασσας στην Αγία Πετρούπολη», δήλωσε ο Χάνσεν.

Νωρίτερα, ένα δεύτερο πολυτελές σούπερ-γιοτ που συνδέεται με την οικογένεια και τον στενό κύκλο του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν εγκατέλειψε τα ρωσικά ύδατα και αναχώρησε με προορισμό την Τουρκία.

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