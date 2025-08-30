Ο 58χρονος διάσημος σεφ της τηλεόρασης, Γκόρντον Ράμσεϊ, ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε πρόσφατα σε θεραπεία για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος.

Σε ανάρτησή του στο Instagram το Σάββατο, ευχαρίστησε την ιατρική του ομάδα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση, καθώς του αφαιρέθηκε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα – ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος.

Με το γνωστό του χιούμορ, ο Ράμσεϊ έγραψε: «Μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται για λίφτινγκ! Αν ήταν, θα ζητούσα τα λεφτά μου πίσω». Στη φωτογραφία που ανάρτησε, φαίνεται η πλευρά του προσώπου του με έναν επίδεσμο κάτω από το αυτί.

Σύμφωνα με το NHS, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα προκαλείται κυρίως από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου ή τη χρήση σολάριουμ και εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές που εκτίθενται συχνά στον ήλιο, όπως το πρόσωπο, ο λαιμός και τα χέρια. Συνήθως αντιμετωπίζεται εύκολα και το κύριο σύμπτωμά του είναι μια ασυνήθιστη ανάπτυξη ή αλλοιωμένο σημείο στο δέρμα.

Το NHS τονίζει ότι ο κίνδυνος καρκίνου του δέρματος μπορεί να μειωθεί με απλή προστασία από τον ήλιο: αναζήτηση σκιάς, κάλυψη του σώματος και τακτική χρήση αντηλιακού.

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ έγινε παγκοσμίως γνωστός από εκπομπές όπως το Hell’s Kitchen και το Ramsay’s Kitchen Nightmares, ενώ τα εστιατόριά του έχουν αποσπάσει αστέρια Michelin.