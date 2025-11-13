«Είμαστε μια Iron Family… Είμαι τόσο περήφανος για εσάς και τους δυο, ακόμα κι αν … κλωτσήσατε τα οπίσθια του γέρου». Αυτά αναφέρει ο Γκόρντον Ράμσεϊ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media αμέσως μετά τον τερματισμό του στο ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino. Peloponnese, Greece 2025.

Ο διασημότερος Βρετανός σεφ, εστιάτορας και τηλεοπτική προσωπικότητα,με την αυτοκρατορία των εστιατορίων του να έχει βραβευτεί με 16 αστέρια Michelin και να του έχει επιφέρει αμύθητα ποσά κατατάσσοντάς τον σε έναν από τους πλουσιότερους σελέμπριτις όλων των εποχών, ήρθε στη χώρα μας για να συμμετάσχει οικογενειακώς στην αθλητική διοργάνωση. Μια συμμετοχή που κρατήθηκε γενικά σε χαμηλούς τόνους όπως και εν γένει το ταξίδι του στην Ελλάδα.

Μαζί του έτρεξε η γυναίκα του Τάνα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κέρδισε και πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IRONMAN 70.3 με τις εξαιρετικές επιδόσεις της. Μαζί της έχει αποκτήσει 6 παιδιά. Στην αθλητική παρέρα παρέα κι η κόρη του, η 24χρονη Ματίλντα, «Τίλι» Ράμσεϊ. Σημειωτέον, και ο 6 ετών γιος του, Οσκαρ Τζέιμς Ράμσεϊ πήρε μέρος στη διοργάνωση και συγκεκριμένη στο IRONKIDS.

Λίγα λόγια για το φετεινό Ironman

1.500 αθλητές, 500 εθελοντές και πάνω από 4.000 θεατές και επισκέπτες από 65 χώρες γιόρτασαν τον αθλητισμό, τη ζωή και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης στον μεγαλύτερο αγώνα τριάθλου της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε για 6η φορά και διοργανώθηκε από την ευΖΗΝ feelosophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας.

ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025 ©Koutsogiannis & Niaounakis & Chantziaras

Η Πελοπόννησος θα ξαναβρεθεί σύντομα στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού χάρτη: Το Ironman επιστρέφει στις 23–25 Οκτωβρίου 2026 για να αποδείξει ξανά ότι Anything Is Possible!