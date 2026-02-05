Η Πολιτοφυλακή του Γκράν Κανάρια, του τρίτου μεγαλύτερου νησιού των Κανάριων Νήσων στην Ισπανία, συνέλαβε έναν αστυνομικό, που κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων από πρόστιμα της τροχαίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε εχθές, η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης εντόπισε εκατοντάδες πρόστιμα χωρίς καμία αιτιολόγηση. Αυτές οι παρατυπίες έθεσαν τις πρώτες υποψίες για τη συμπεριφορά του αστυνομικού που βεβαίωνε τις παραβάσεις.

Για αρκετούς μήνες, οι αστυνομικοί που ερευνούσαν την υπόθεση παρακολουθούσαν όλες τις υπηρεσιακές δραστηριότητες του συναδέλφου τους. Πιο συγκεκριμένα ο αστυνομικός κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του, βεβαίωνε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και απαιτούσε την άμεση καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά από τους οδηγούς. Ωστόσο κατά τις δηλώσεις της Πολιτοφυλακής, αυτά τα χρήματα δεν έφτασαν ποτέ στα ταμεία.

Σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και το Αρχηγείο της Τοπικής Αστυνομίας, οι αρμόδιοι αστυνομικοί αποκάλυψαν πως οι περισσότεροι από τους παραβάτες ήταν τουρίστες που ταξίδευαν με νοικιαζόμενα οχήματα, καθιστώντας τις επακόλουθες αξιώσεις πιο δύσκολες.

Η Πολιτοφυλακή υποψιάζεται πως η πρακτική αυτή ακολουθείται εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων εισπράχθηκαν παρανόμως τουλάχιστον 135.000 ευρώ, από τον αστυνομικό.

Μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των τουριστών που τους είχαν επιβληθεί τα πρόστιμα από τον αστυνομικό, ο οποίος απαιτούσε την πληρωμή σε μετρητά, χωρίς να προσφέρει καμία εναλλακτική πληρωμή. Ο αστυνομικός οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστή, όπου μετά τη κατάθεση του αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.