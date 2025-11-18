Τη μετάβαση σε ανανεώσιμη ενέργεια προωθεί η Google στο μικροσκοπικό νησί των Χριστουγέννων, στον Ινδικό Ωκεανό, όπου σχεδιάζει να δημιουργήσει νέο data hub, όπως ανακοίνωσε χθες (17/11), επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Reuters.

Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να εγκαταστήσει νέο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα που θα συνδέει το νησί με τις Μαλδίβες και το Ομάν, δημιουργώντας ακόμη δύο κόμβους δεδομένων για την ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.

Οι κάτοικοι ανησυχούσαν ότι η άφιξη της Google θα επιβάρυνε το ενεργειακό δίκτυο, όμως ο διευθύνων σύμβουλος της Phosphate Resources, Νίκολας Γκαν, δήλωσε πως η παροχή ρεύματος επαρκεί για τις ανάγκες του ορυχείου, των κατοίκων και της Google.

Η εταιρεία, που απασχολεί περίπου τους μισούς από τους 1.600 κατοίκους, εισάγει ντίζελ για τη λειτουργία των γεννητριών της. Ωστόσο, ο Γκαν υπογράμμισε πως η επαναλειτουργία του κέντρου κράτησης ή του κλειστού τουριστικού θερέτρου θα προκαλούσε πίεση στο δίκτυο. Η παρουσία της Google, πρόσθεσε, ενισχύει την ανάγκη για επένδυση σε φθηνότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το αυστραλιανό υπουργείο Υποδομών βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Google για να διασφαλίσει ότι οι ενεργειακές της ανάγκες δεν θα επηρεάσουν τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, δύο ακόμη προγραμματισμένα καλώδια της Google από το νησί θα καταλήγουν κοντά σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις της Αυστραλίας.

Στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν πως ένα τέτοιο data hub θα μπορούσε να υποστηρίξει χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση κινεζικών υποβρυχίων.

Data hub

Η Google ανέφερε ότι το data hub στο νησί θα είναι μικρότερο από άλλα κέντρα της και ότι θα μοιράζεται ψηφιακή υποδομή με τους τοπικούς χρήστες. Η εταιρεία εξετάζει μάλιστα πώς η ενεργειακή της ζήτηση μπορεί να επιταχύνει επενδύσεις σε βιώσιμες μορφές ενέργειας.

Ο Γκαν, μέλος της ομάδας για το οικονομικό μέλλον του νησιού, τόνισε ότι το έργο της Google θα φέρει αναζωογόνηση σε έναν τόπο που βρίσκεται 1.600 χλμ. από την αυστραλιανή ενδοχώρα και έχει μακρά ιστορία οικονομικών «εκρήξεων και υφέσεων», καθώς η εποχή της εξόρυξης πλησιάζει στο τέλος της.

Στο παρελθόν, το νησί είχε φιλοδοξήσει να στεγάσει διαστημοδρόμιο, σχέδιο που τελικά εγκαταλείφθηκε λόγω ενστάσεων της Ινδονησίας. Επίσης, ένα καζίνο που άνοιξε το 1993 προσέλκυε πλούσιους επισκέπτες από την Τζακάρτα, αλλά έκλεισε πέντε χρόνια αργότερα λόγω οικονομικής κρίσης στην Ασία.

Για δύο δεκαετίες, το κέντρο κράτησης μεταναστών κυριαρχούσε στο νησί, μέχρι που η αλλαγή της αυστραλιανής μεταναστευτικής πολιτικής οδήγησε στο κλείσιμό του το 2023.

