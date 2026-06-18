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Η Rockstar αποκάλυψε την ημερομηνία προπαραγγελίας και το επίσημο εξώφυλλο για το Grand Theft Auto 6.

Η εταιρία δήλωσε ότι οι προπωλήσεις του τίτλου – μιας από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες παιχνιδιών μέχρι σήμερα – θα ξεκινήσουν στις 25 Ιουνίου, τόσο σε ψηφιακά καταστήματα όπως το PlayStation Store όσο και σε άλλα επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

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Το GTA 6 θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου για το PlayStation 5 και το Xbox Series X/S, μετά από δύο καθυστερήσεις το φθινόπωρο του 2025 και τον Μάιο.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ June 18, 2026

Το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, το GTA 5, κυκλοφόρησε το 2013 και είναι το δεύτερο παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Rockstar ωστόσο, στην ανακοίνωση της Πέμπτης δεν αποκάλυψε την τιμή του GTA 6.

Το ερώτημα για το πόσο θα κοστίσει το παιχνίδι παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των θαυμαστών και των αναλυτών.

Μια έκθεση του 2025 από την εταιρεία συμβούλων της βιομηχανίας παιχνιδιών Epyllion άφησε υπόνοιες ότι θα μπορούσε να είναι το πρώτο που θα κοστίζει 100 δολάρια.

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Παράλληλα με την ανακοίνωση της ημερομηνίας προπαραγγελίας, η Rockstar αποκάλυψε επίσης το επίσημο εξώφυλλο του παιχνιδιού σε ένα βίντεο τριάντα δευτερολέπτων.

Με ένα δυνατό συνθεσάιζερ, το βίντεο δείχνει τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού, Jason και Lucia, πάνω από τον τίτλο του, καθώς και επιπλέον χαρακτήρες που πρόκειται να εμφανιστούν στη συνέχεια.

New video of Vice City in GTA 6. pic.twitter.com/49k2v3KJFt Advertisement June 18, 2026

Το σκηνικό του παιχνιδιού, η φανταστική πολιτεία Leonida των ΗΠΑ, εμπνευσμένο από τη Φλόριντα, περιέχει επίσης κάποιες αναφορές με τη μορφή φλαμίνγκο και αλιγάτορων.

Γρήγορα αυτοκίνητα, ελικόπτερα και μοτοσικλέτες κοσμούν επίσης το έντονα χρωματιστό εξώφυλλο του παιχνιδιού, που δημιουργήθηκε στο χαρακτηριστικό στυλ pop-art της σειράς.

Οι θαυμαστές του GTA εξακολουθούν να περιμένουν με ανυπομονησία ένα νέο τρέιλερ παιχνιδιού για το έκτο παιχνίδι του franchise, μετά από προηγούμενες αποκαλύψεις το 2023 και το 2025.

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Και τα δύο τρέιλερ έχουν συνολικά 446 εκατομμύρια προβολές.