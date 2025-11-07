Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν τη φήμη ως πιο πιο ενθουσιώδεις γυμνιστές της Ευρώπης, αλλά μια έρευνα δείχνει ότι οι Δανοί όχι μόνο είναι πιο ένθερμοι στο να γδύνονται δημόσια, αλλά είναι πιο πιθανό να το έχουν κάνει κιόλας.

Η έρευνα του YouGov σε έξι δυτικοευρωπαϊκές χώρες – το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία , την Ιταλία και την Ισπανία – διαπίστωσε ότι οι Δανοί είναι πιο πιθανό να πουν ότι είναι απολύτως εντάξει με την ιδέα να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους – και οι περισσότεροι εξ αυτών ότι έχουν ήδη κάνει, σύμφωνα με τον Guardian.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγάλες πλειοψηφίες και στις έξι χώρες συμφώνησαν ότι είναι ok να γδύνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους γυμνισμού, με το 84-94% να μην έχει προβλήματα με ιδιωτικές κατασκηνώσεις γυμνιστών και το 77-91% να νιώθει άνετα σε παραλίες γυμνιστών, αν και το 17% των Γάλλων και Ιταλών εξέφρασαν αντίρρηση.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα αποδοκίμασαν το γυμνό σε μέρη όπως δημόσιες πισίνες ή πάρκα, το 35% των Δανών θεώρησε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα να γδυθούν σε μια παραλία χωρίς γυμνιστές και το 87% πιστεύει ότι είναι νορμάλ να περιφέρεται κανείς γυμνός στον κήπο του.

Παράλληλα, εμφανίζονται πιο ανοιχτοί στην ιδέα του γυμνού στην ανοιχτή ύπαιθρο, ενώ οι πλειοψηφίες σε άλλες χώρες (από 58% στη Γερμανία έως 78% στη Βρετανία) θεωρούν απαράδεκτες αυτού του είδους τις γυμνές περιπλανήσεις.

Οι Δανοί είναι επίσης μακράν οι πιο ανεκτικοί στις γυμνές βουτιές σε θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια (64%) σε σύγκριση με το 25% των Ιταλών, το 31% των Γάλλων, το 32% των Βρετανών και το 49% των Γερμανών.

Όταν ρωτήθηκαν σε ποιο από αυτά τα 7 περιβάλλοντα έχουν βρεθεί γυμνοί ως ενήλικες, περισσότεροι από τους μισούς Δανούς απάντησαν τουλάχιστον ένα, τουλάχιστον μία φορά. Αυτό σε αντίθεση με το 45% των Γερμανών και το 44% των Ισπανών. Μάλιστα, καταγράφεται έντονο χάσμα μεταξύ αυτών των τριών χωρών και των υπολοίπων, με μόλις το 31% των Γάλλων, το 25% των Βρετανών και το 22% των Ιταλών να ομολογούν ότι έχουν εκτεθεί γυμνοί σε δημόσιο χώρο κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους.

Οι Γερμανοί, ωστόσο, είναι οι πρωταθλητές όσον αφορά στον γυμνισμό σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους για τον σκοπό αυτό, αντανακλώντας μια «κουλτούρα του ελεύθερου σώματος» – την περίφημη Freikörperkultur ή FKK – που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η δημοτικότητα του FKK έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η χώρα παραμένει μια από τις πιο φιλελεύθερες στον κόσμο όσον αφορά τον δημόσιο γυμνισμό σε καθορισμένους χώρους, με τμήματα παραλιών, όχθεων λιμνών και κάμπινγκ να προορίζονται από το νόμο για την πρακτική αυτή.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι μόνο το 12% των Δανών είχε γδυθεί σε έναν ειδικό χώρο γυμνισμού, ποσοστό μεγαλύτερο από τους Βρετανούς (6%), παρόμοιο με τους Γάλλους (14%) και τους Ιταλούς (11%), αλλά λιγότεροι από τους Ισπανούς (22%) και τους Γερμανούς (25%).

Οι άνδρες εμφανίζονται πιο πρόθυμοι από τις γυναίκες και στις έξι χώρες. Στη Δανία, οι νεότερες γενιές δηλώνουν πιο ανοιχτές στον γυμνισμό, αλλά στη Γερμανία συνέβη το αντίθετο: το 31% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εμφανιστούν γυμνοί δημόσια, σε σύγκριση με το 46-48% των ατόμων άνω των 50 ετών.

Πηγή: Guardian

