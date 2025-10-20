Μια γυναίκα στην Καλιφόρνια χρησιμοποίησε με επιτυχία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT, για να ανατρέψει την ειδοποίηση έξωσης της και να αποφύγει πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων μετά από αρκετούς μήνες δικαστικών διαμαχών.

Όπως αναφέρει το NBC News, η Λιν Γουάιτ είχε καθυστερήσει την πληρωμή του ενοικίου και αρχικά έχασε τη δίκη με ενόρκους μετά από ειδοποίηση έξωσης. Αντί να συνεχίσει να συνεργάζεται με ένα τοπικό δίκτυο υπεράσπισης ενοικιαστών, συμβουλεύτηκε το ChatGPT και την πλατφόρμα αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης Perplexity για να εκπροσωπήσει τον εαυτό της.

Σύμφωνα με το NBC, το chatbot εντόπισε πιθανά σφάλματα στις αποφάσεις του δικαστή για την White, την ενημέρωσε για τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει και συνέταξε απαντήσεις προς το δικαστήριο. «Δεν μπορώ να υπερτονίσω τη χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεσή μου», δήλωσε.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν θα μπορούσα να κερδίσω αυτή την έφεση χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη».

🇺🇸 AI IS REPLACING LAWYERS AND SOMETIMES IT ACTUALLY WORKS



Lynn White, broke and facing eviction from her mobile home, turned to ChatGPT to fight her case.



No lawyer. No legal background. Just a $20/month chatbot and pure determination.



She won her appeal, dodging $55K in… https://t.co/CP6q6CkTPF pic.twitter.com/LJSomj2EWr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 8, 2025

Η White είναι μία από τους πολλούς διαδίκους με τους οποίους μίλησε το NBC που εκπροσώπησαν τον εαυτό τους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και βγήκαν νικητές. Μια άλλη είναι η Στέισι Ντένετ, ιδιοκτήτρια επιχείρησης οικιακής γυμναστικής στο Νέο Μεξικό, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να διαπραγματευτεί με επιτυχία μια συμφωνία για μη πληρωμένα χρέη. «Ζήτησα από το ChatGPT να προσποιηθεί ότι ήταν καθηγητής νομικής στο Χάρβαρντ».

Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά δεν είναι πάντα επιτυχημένα στην ανατροπή αποφάσεων ή στη νίκη σε δικαστικές υποθέσεις. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι γνωστό ότι παράγουν ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες που μπορούν να βάλουν σε μπελάδες έναν αυτοεκπροσωπούμενο διάδικο.

Παράλληλα ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες δικηγόροι “πιάνονται” επ΄αυτοφώρω να καταθέτουν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων αλλά και ένα μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία τους.