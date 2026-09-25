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Ο ποδηλάτης διέσχισε την Ευρώπη, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική, αντλώντας έμπνευση από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αντιμετώπισε αντίξοες καιρικές συνθήκες, έντονη σωματική κόπωση και ψυχολογική πίεση, παραμένοντας προσηλωμένος στον στόχο του.

Ο Πρεμπουά επιδίωξε να αναδείξει τις δυνατότητες του ανθρώπινου οργανισμού χωρίς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, καταγράφοντας την εμπειρία του για τη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 στο Παρίσι, όπου ο αθλητής έφτασε μετά από 69 ημέρες καθαρής ποδηλασίας.

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25 Σεπτεμβρίου 2009. Στις 16:40, ο 37χρονος Γάλλος αθλητικογράφος και παθιασμένος ποδηλάτης Γκιγιόμ Πρεμπουά φτάνει στο Παρίσι, ολοκληρώνοντας έναν γύρο του κόσμου που μοιάζει βγαλμένος από τη λογοτεχνία. Έχει διανύσει 13.156 χιλιόμετρα με το ποδήλατό του, διασχίζοντας την Ευρώπη, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική. Το χρονόμετρο σταματά στις 80 ημέρες, όσες χρειάστηκε ο Φιλέας Φογκ, ο ήρωας του Ιουλίου Βερν.

Από τον Ιούλιο Βερν στην πραγματική ζωή

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Η ιδέα γεννήθηκε από το μυθιστόρημα «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», που κυκλοφόρησε το 1872. Ο Φιλέας Φογκ στοιχηματίζει ότι μπορεί να κάνει τον γύρο της Γης σε 80 ημέρες και ξεκινά από το Λονδίνο μαζί με τον Πασπαρτού. Ο Πρεμπουά αποφάσισε να μεταφέρει αυτό το στοίχημα στον 21ο αιώνα, αντικαθιστώντας τα τρένα και τα ατμόπλοια με ένα ποδήλατο, όπου ήταν δυνατό. Ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου 2009, στις 11 το πρωί, από τα γραφεία της Le Monde στο Παρίσι. Η εφημερίδα δημοσίευε ημερολόγιο του ταξιδιού του.

13.156 χιλιόμετρα, 69 ποδηλατικές διαδρομές

Ο Πρεμπουά κάλυψε 13.156 χιλιόμετρα σε 69 ημέρες ποδηλασίας, με μέσο όρο 190,6 χιλιόμετρα ανά ημέρα. Από τις συνολικά 80 ημέρες, πέντε αφιερώθηκαν στην ανάπαυση και έξι στις ενδιάμεσες μετακινήσεις. Σχεδόν κάθε ημέρα στο ποδήλατο ισοδυναμούσε με μια μεγάλη αγωνιστική διαδρομή επαγγελματικής ποδηλασίας — χωρίς τη στήριξη ενός οργανωμένου πελοτόν.

Από την Ευρώπη στην Ινδία και από την Αυστραλία στην Αμερική

Από τη Γαλλία πέρασε στην Ιταλία και την Ελλάδα, προτού συνεχίσει προς την Ινδία. Εκεί ποδηλάτησε από το Κοτσίν προς την περιοχή του Μαντράς, μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες. Ακολούθησε η Αυστραλία, από το Περθ προς το Σίδνεϊ, και η Βόρεια Αμερική: από το Σαν Φρανσίσκο έως τη Νέα Υόρκη, μέσα από ερήμους, βουνά και απέραντες πεδιάδες. Η τελευταία υπερατλαντική μετακίνηση τον έφερε πίσω στην Ευρώπη και τελικά στο Παρίσι.

Η μάχη με τη ζέστη, τον άνεμο και τη μοναξιά

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Οι μεγαλύτεροι αντίπαλοί του δεν ήταν άλλοι ποδηλάτες, αλλά η ζέστη, η βροχή, οι άνεμοι, η σωματική καταπόνηση και η ψυχολογική κόπωση. Στην Ινδία δοκιμάστηκε από τη ζέστη και την υγρασία, στην Αυστραλία από τις μεγάλες αποστάσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισε ερημικές διαδρομές και ορεινά περάσματα. Κάθε πρωί έπρεπε να ανέβει ξανά στη σέλα, γνωρίζοντας ότι τον περίμεναν πολλές ώρες μοναχικής προσπάθειας.

Ένας δημοσιογράφος που ήθελε να αναδείξει την ποδηλασία χωρίς ντόπινγκ

Ο Πρεμπουά είχε ήδη αναλάβει εξαιρετικά απαιτητικές ποδηλατικές αποστολές. Το 2007 είχε πραγματοποιήσει τη διαδρομή του Γύρου της Γαλλίας προηγούμενος των επαγγελματιών, με ιατρική παρακολούθηση. Το 2008 επιχείρησε τις διαδρομές των τριών μεγάλων γύρων — Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας. Ήθελε να αναδείξει τις δυνατότητες του ανθρώπινου οργανισμού χωρίς απαγορευμένες ουσίες. Ο γύρος του κόσμου πρόσθεσε στην αθλητική δοκιμασία και μια πολιτιστική περιπέτεια.

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«Δεν σκέφτηκα ούτε για ένα δευτερόλεπτο να εγκαταλείψω»

Σε συνέντευξή του στη Le Monde, ο Πρεμπουά εξήγησε ότι η μεγαλύτερη κόπωση ήταν τελικά ψυχολογική. Η καθημερινή επανάληψη γινόταν ολοένα δυσκολότερη. Παρά την εξάντληση, δήλωσε ότι δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει. Οι άνθρωποι που συναντούσε τον ενθάρρυναν, ενώ κάποιοι του υπενθύμιζαν ότι ανταγωνιζόταν έναν φανταστικό ήρωα. Για τον ίδιο, όμως, ο Φιλέας Φογκ είχε γίνει πραγματικός αντίπαλος.

Το ποδήλατο ως μέσο για να γνωρίσεις τον κόσμο

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Ο περίπλους δεν έγινε αποκλειστικά με ποδήλατο: για να περάσει από ήπειρο σε ήπειρο χρησιμοποίησε και άλλα μέσα μεταφοράς. Η ουσία της προσπάθειας, όμως, βρισκόταν στα περισσότερα από 13.000 χιλιόμετρα που κάλυψε με τη δύναμη των ποδιών του. Γνώρισε ανθρώπους και τοπία που δεν φαίνονται από το παράθυρο ενός αεροπλάνου. Ο Ιούλιος Βερν είχε φανταστεί τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες τον 19ο αιώνα. Ο Γκιγιόμ Πρεμπουά τον πραγματοποίησε με ποδήλατο τον 21ο.

Πηγές

Le Monde – παρουσίαση αποστολής — https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2009/07/11/le-tour-du-monde-en-80-jours-et-a-velo-signe-guillaume-prebois_1217828_3208.html

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Le Monde – συνέντευξη — https://www.lemonde.fr/sport/article/2009/09/25/guillaume-prebois-je-n-ai-jamais-pense-a-abandonner_1245157_3242.html

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