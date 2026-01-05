Μερικά μόλις δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μονοπωλήσουν τη συζήτηση στα social media μετά την ανακοίνωση του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στα Critics Choice Awards 2026. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, όχι λόγω κάποιας δήλωσης ή εμφάνισής του στη σκηνή, αλλά εξαιτίας της ανέκφραστης αντίδρασής του τη στιγμή που ο Τιμοτέ Σαλαμέ ανακηρυσσόταν νικητής.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέσπασε το βραβείο για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme, επικρατώντας σε μια ιδιαίτερα δυνατή κατηγορία. Ανάμεσα στους συνυποψηφίους του ήταν ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners, καθώς και οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζόελ Έτζερτον, Ίθαν Χοκ και Βάγκνερ Μούρα. Τη στιγμή που ο Σαλαμέ ανέβηκε στη σκηνή και ξεκίνησε την ομιλία του, εμφανώς συγκινημένος, η κάμερα παρέμεινε για αρκετή ώρα στραμμένη στο πρόσωπο του Τζόρνταν.

Advertisement

Advertisement

Η έκφρασή του, απόλυτα ουδέτερη και σχεδόν «αδιαπέραστη», ερμηνεύτηκε από χρήστες των κοινωνικών δικτύων ως ψυχρή ή αδιάφορη, πυροδοτώντας άμεσα πλήθος σχολίων και memes. Το στιγμιότυπο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική όταν ακολούθησε δεύτερη λήψη, στην οποία ο Σαλαμέ φαινόταν εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του ηθοποιού στη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ, γεγονός που ενίσχυσε τη διαδικτυακή αντίθεση ανάμεσα στο έντονα συναισθηματικό ύφος του νικητή και το ανέκφραστο βλέμμα του Τζόρνταν. Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Σαλαμέ δήλωσε: «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα». Την ίδια στιγμή, η κάμερα έδειξε την 28χρονη Κάιλι Τζένερ να του ανταποδίδει, εμφανώς συγκινημένη, λέγοντας «κι εγώ σ’ αγαπώ».