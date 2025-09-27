Το πολυτελές πολυκατάστημα Harrods προειδοποίησε τους πελάτες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να έχουν κλαπεί σε παραβίαση συστημάτων πληροφορικής, τρίτου παρόχου.

Η Harrods περιέγραψε την παραβίαση σε email που στάλθηκε στους πελάτες το βράδυ της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου, ως «μεμονωμένο περιστατικό» και ότι δεν κλάπηκαν κωδικοί πρόσβασης ή στοιχεία πληρωμής.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Το τρίτο μέρος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και συνεργαζόμαστε στενά μαζί του για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε ειδοποιήσει όλες τις αρμόδιες αρχές».

Εκπρόσωπος του καταστήματος δήλωσε ότι το δικό τους σύστημα δεν είχε παραβιαστεί.

Πηγή: BBC