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Η έρευνα εξετάζει την απώλεια μετοχών αξίας 9 δισ. δολαρίων, οι οποίες φέρεται να μεταβιβάστηκαν υπό αδιαφανείς συνθήκες με τη συμμετοχή του πρώην διαχειριστή του.

Ο Πιές έχει καταθέσει αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση 14 δισ. ευρώ, στρεφόμενος κατά της LVMH και του Μπερνάρ Αρνό για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο «κατάχρησης αδυναμίας», ενώ οι εμπλεκόμενες εταιρείες και τα πρόσωπα αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή πρόθεση εξαπάτησης.

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Μία από τις πιο εντυπωσιακές οικονομικές και δικαστικές υποθέσεις στον κόσμο της πολυτέλειας αποκτά νέα, απρόβλεπτη διάσταση. Οι μετοχές της Hermès, αξίας περίπου 9 δισ. δολαρίων, που ο 83χρονος κληρονόμος Νικολά Πιές υποστηρίζει ότι έχασε, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας δικαστικής εξέλιξης με ιδιαίτερη βαρύτητα: δικαστής στο Παρίσι διέταξε την ψυχιατρική αξιολόγησή του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αντιμετωπίζει κάποια νοητική διαταραχή που ενδεχομένως τον κατέστησε ευάλωτο σε οικονομική εκμετάλλευση.

Η απόφαση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία συνδέει έναν από τους ισχυρότερους οίκους πολυτελείας στον κόσμο με τη μεγαλύτερη επιχειρηματική αντιπαράθεση που έχει γνωρίσει η γαλλική αγορά ειδών πολυτελείας, φέρνοντας στο προσκήνιο την LVMH και τον δισεκατομμυριούχο επικεφαλής της, Μπερνάρ Αρνό.

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Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δύο πρόσωπα με άμεση γνώση της δικαστικής απόφασης, ομάδα ψυχιάτρων αναμένεται να εξετάσει τον Πιές, ώστε να αξιολογήσει εάν η νοητική του κατάσταση θα μπορούσε να τον έχει καταστήσει ευάλωτο σε οικονομική χειραγώγηση.

Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο την προσωπική κατάσταση του 83χρονου κληρονόμου. Ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της ποινικής έρευνας, καθώς στη Γαλλία η εκμετάλλευση της μειωμένης νοητικής ικανότητας ή άλλης ευαλωτότητας ενός προσώπου με σκοπό την αποκόμιση αθέμιτου οικονομικού οφέλους αποτελεί ειδικό ποινικό αδίκημα, γνωστό ως «κατάχρηση αδυναμίας» (abuse of weakness).

Πρόκειται για νομική έννοια που είχε βρεθεί στο επίκεντρο και της πολύκροτης υπόθεσης της Λιλιαν Μπετανκούρ, της κληρονόμου της αυτοκρατορίας της L’Oréal.

Hermès heir Nicolas Puech claims his $9 billion fortune vanished. He's suing LVMH and billionaire Bernard Arnault.



Now a French judge wants to know whether the 83-year-old was vulnerable to exploitation.https://t.co/7ayPf2ja7P — Bilyonaryo (@bilyonaryo_ph) November 13, 2026

Το 6% της Hermès που χάθηκε και ο άνθρωπος που διαχειριζόταν την περιουσία του

Η ιστορία έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σε μια περίοδο κατά την οποία η LVMH επιχειρούσε να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην ανταγωνίστρια Hermès.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ελβετός διαχειριστής περιουσίας Ερίκ Φρεϊμόν, ο οποίος διαχειριζόταν επί δεκαετίες τα οικονομικά του Πιές και απολάμβανε την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η LVMH συνεργάστηκε μαζί του το 2002 για τη μυστική συγκέντρωση μετοχών της Hermès.

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Όπως είχε αποκαλύψει σε προηγούμενο δημοσίευμά του το Reuters, η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή στον Φρεϊμόν τουλάχιστον 20 εκατ. δολαρίων σε προμήθειες και αμοιβές για τη συγκέντρωση των μετοχών.

Η LVMH αναγνωρίζει ότι υπήρξε συνεργασία με τον Ελβετό διαχειριστή, ωστόσο αρνείται ότι επιδίωξε να αποκτήσει τις μετοχές του Πιές μέσω σχεδίου που θα οδηγούσε στην απώλεια της περιουσίας του. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι οποιαδήποτε απόκτηση μετοχών του κληρονόμου έγινε χωρίς πρόθεση.

Η επιχειρηματική διαμάχη είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς η LVMH έφτασε να ελέγχει έως και το 23% της Hermès, πριν συμφωνήσει το 2014 να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή της, βάζοντας τέλος στη μετοχική αντιπαράθεση των δύο ομίλων.

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Ο Πιές, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το δικό του μερίδιο, το οποίο αντιστοιχούσε στο 6% της Hermès και σήμερα αποτιμάται σε περίπου 9 δισ. δολάρια, εξαφανίστηκε από την περιουσία του χωρίς ο ίδιος να το αντιληφθεί.

Όπως έχει καταγγείλει, ανακάλυψε τι είχε συμβεί μόλις το 2022, όταν αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με τον Φρεϊμόν, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα επί δεκαετίες. «Είχε όλες τις υπογραφές στο όνομά μου και ετοίμαζε όλα τα έγγραφα», είχε δηλώσει το 2025 στο γαλλικό περιοδικό L’Express, περιγράφοντας τον βαθμό στον οποίο είχε αναθέσει στον διαχειριστή τον έλεγχο των οικονομικών του υποθέσεων.

Ο Φρεϊμόν πέθανε το 2025, έχοντας μέχρι τότε αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

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Hermès: Θρίλερ με «εξαφανισμένες» μετοχές 9 δισ. δολαρίων -Wikimedia Commons

Η αγωγή των 14 δισ. ευρώ και το δικαστικό μέτωπο κατά της LVMH

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στην ποινική έρευνα. Έχει ήδη περάσει και στο πεδίο των αστικών διεκδικήσεων, με τον Νικολά Πιές να στρέφεται πέρυσι κατά της LVMH και του προέδρου της, Μπερνάρ Αρνό.

Ο 83χρονος κληρονόμος κατέθεσε αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 14 δισ. ευρώ από όσους ενδεχομένως κριθούν υπεύθυνοι για την απώλεια του μεριδίου του. Το ποσό αποτυπώνει το μέγεθος της οικονομικής διαφοράς, αλλά και τις τεράστιες προεκτάσεις που μπορεί να έχει η υπόθεση για τους εμπλεκομένους.

Στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας των γαλλικών αρχών βρίσκονται κυρίως ο Φρεϊμόν και ο Ελβετός δικηγόρος Αλεξάντρ Μονταβόν, ο οποίος είχε συμβουλεύσει την LVMH κατά την απόκτηση μετοχών της Hermès.

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Τον περασμένο Μάιο, ο Μονταβόν τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα ως ύποπτος για συμμετοχή στην υπεξαίρεση των μετοχών του Πιές προς όφελος της LVMH. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και έχει προσβάλει δικαστικά την απόφαση για την ψυχιατρική αξιολόγηση του κληρονόμου.

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Είναι, ωστόσο, κρίσιμο να σημειωθεί ότι ούτε η LVMH ούτε ο Μπερνάρ Αρνό έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ύποπτοι στην ποινική έρευνα. Ο όμιλος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι επιχείρησε να αποκτήσει τις μετοχές του Πιές μέσω σχεδίου στο οποίο συμμετείχε ο διαχειριστής της περιουσίας του.

Η υπεράσπιση της εταιρείας επιμένει ότι δεν υπήρξε πρόθεση παράνομης απόκτησης των συγκεκριμένων μετοχών, ενώ ο Μονταβόν απορρίπτει επίσης τις κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Hermès: Θρίλερ με «εξαφανισμένες» μετοχές 9 δισ. δολαρίων -Wikimedia Commons

Η ψυχιατρική αξιολόγηση που μπορεί να αλλάξει την πορεία της έρευνας

Η νέα δικαστική απόφαση μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον από την πορεία των μετοχών και τις επιχειρηματικές κινήσεις της δεκαετίας του 2000 στην προσωπική κατάσταση του ίδιου του κληρονόμου.

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Το ζητούμενο για τις δικαστικές αρχές είναι εάν ο Πιές είχε ή έχει κάποια νοητική διαταραχή που θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε χειρισμούς τρίτων και, κυρίως, εάν αυτή η ευαλωτότητα συνδέεται με τις καταγγελίες για την απώλεια της περιουσίας του.

Η απάντηση ενδέχεται να έχει σημαντικές νομικές συνέπειες. Εάν η αξιολόγηση καταλήξει ότι υπήρχε κατάσταση μειωμένης νοητικής ικανότητας, θα μπορούσε να ενισχύσει την εξέταση της υπόθεσης υπό το πρίσμα της «κατάχρησης αδυναμίας». Σε κάθε περίπτωση, η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα ούτε προδικάζει την ευθύνη οποιουδήποτε εμπλεκομένου.

Hermès: Θρίλερ με «εξαφανισμένες» μετοχές 9 δισ. δολαρίων -Wikimedia Commons

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ένας από τους κληρονόμους της οικογένειας πίσω από έναν από τους ισχυρότερους οίκους πολυτελείας στον κόσμο βρίσκεται σήμερα να διεκδικεί δικαστικά μετοχές δισεκατομμυρίων που υποστηρίζει ότι έχασε, ενώ η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει ακόμη και το εάν η προσωπική του κατάσταση τον κατέστησε ευάλωτο.

Η γαλλική εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος, όπως και οι εκπρόσωποι του Πιές και της LVMH, αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη νέα δικαστική εξέλιξη.

Το βέβαιο είναι ότι το θρίλερ των «χαμένων» μετοχών της Hermès απέχει πολύ από το τέλος του. Και όσο η έρευνα προχωρά, τόσο περισσότερο η υπόθεση των 9 δισ. δολαρίων αναδεικνύεται σε μια από τις πιο σύνθετες δικαστικές και επιχειρηματικές ιστορίες της ευρωπαϊκής αγοράς πολυτελείας.