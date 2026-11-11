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Η διαδικασία αναβλήθηκε επ' αόριστον, επιτρέποντας στον υπουργό να διατηρήσει τη θέση του τουλάχιστον έως τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον υπουργό, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία των επικριτών του ως αποτυχημένη και ανυπόστατη.

Ο βουλευτής Τόμας Μάσι είχε καταθέσει οκτώ κατηγορίες κατά του Χέγκσεθ, μεταξύ των οποίων η διεξαγωγή πολέμου κατά του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και η παράβλεψη κανόνων προστασίας αμάχων.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε τις ενέργειές του χαρακτηρίζοντάς τις θαρραλέες, ενώ οι Δημοκρατικοί αναμένεται να επαναφέρουν το ζήτημα της καθαίρεσής του μετά την ορκωμοσία της νέας πλειοψηφίας τον Ιανουάριο του 2027.

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Το εγχείρημα με σκοπό να κινηθεί διαδικασία καθαίρεσης του αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ από το Κογκρέσο έλαβε τέλος , έπειτα από ψηφοφορία ρεπουμπλικάνων βουλευτών, που πρόσφεραν αν μη τι άλλο ανάπαυλα στον επικεφαλής του Πενταγώνου, τουλάχιστον ωσότου ορκιστεί νέα δημοκρατική πλειοψηφία τον Ιανουάριο.

Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων τάχθηκαν υπέρ της αναπομπής του κατηγορητηρίου σε επιτροπή, κάτι που αναβάλλει sine die την διεξαγωγή ψηφοφορίας της ολομέλειας του σώματος για να αποφασιστεί αν θα παραπεμφθεί σε δίκη ο υπουργός, που έχει προκαλέσει πολεμικές επανειλημμένα.

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Παρά την οδυνηρή ήττα τους στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές της περασμένης Τρίτης, οι ρεπουμπλικάνοι διατηρούν, ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, όταν θα ορκιστούν τα νέα μέλη, την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Οι δημοκρατικοί θα είναι σε θέση από τον Ιανουάριο του 2027 να επαναφέρουν ζήτημα ενδεχόμενης καθαίρεσης του υπουργού Χέγκσεθ, ο οποίος κατηγορείται πως παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία κατά συρροή, ειδικά με τον τρόπο που χειρίστηκε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη και να περιβάλλει για ακόμη μια φορά με την εμπιστοσύνη του τον υπουργό του, «μεγάλο πατριώτη», κατ’ αυτόν. Η διαδικασία εναντίον του πρώην παρουσιαστή του Fox News «απέτυχε αξιοθρήνητα», σχολίασε ο πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Ολοκληρωτική νίκη!», πανηγύρισε —με όλα τα γράμματα της πρότασης αυτής κεφαλαία— εκπρόσωπος του Πενταγώνου, κρίνοντας πως η προσπάθεια να παραπεμφθεί ο υπουργός ήταν «ανυπόστατη».

Ο ενδιαφερόμενος χαρακτήρισε νωρίτερα «πολιτικό θέαμα», απόλυτα «σκηνοθετημένο», το εγχείρημα να κινηθεί διαδικασία καθαίρεσής του από τον Τόμας Μάσι, ρεπουμπλικάνο βουλευτή που πλησιάζει στο τέλος της θητείας του, τα τελευταία χρόνια σφοδρού επικριτή του προέδρου Τραμπ.

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Οκτώ κατηγορίες

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός με ρητορική άκρως ερειστική, ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο στόχαστρο μετά την εκλογική πανωλεθρία των ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισαν πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν ανάμεσα στους λόγους της ήττας της παράταξης.

Πριν καν απορριφθεί το σχέδιο ψηφίσματος πάντως, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε εκφράσει για ακόμη μια φορά την υποστήριξή του στον υπουργό του. Ο Πιτ Χέγκσεθ αξίζει «άλφα με τρεις τόνους», επιχειρηματολόγησε μέσω Truth Social, μετά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ενδιαφερόμενος χθες.

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Ο βουλευτής Μάσι κατηγόρησε τον υπουργό ότι παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία διεξάγοντας πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Του προσάπτει επίσης πως «αψήφησε τους νόμους για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων», υπογραμμίζοντας ειδικά τον βομβαρδισμό πρωτοβάθμιου σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 120 παιδιά, τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύρραξης.

Ακόμη, στο σχέδιο ψηφίσματος, που περιλάμβανε οκτώ κατηγορίες, ο Τόμας Μάσι κατηγόρησε τον υπουργό Χέγκσεθ για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2025 ο αμερικανικός στρατός διεξάγει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, εκστρατεία η οποία επικρίνεται έντονα σε διεθνές επίπεδο. Και ακόμη, για την «απαγωγή ηγέτη ξένης κυρίαρχης χώρας», του ανατραπέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026.

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«Εδώ θα είμαι»

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου εμφανίζεται αδιάλλακτος, υποστηρίζει σθεναρά όλες τις επιχειρήσεις που διέταξε ανεξαιρέτως, χαρακτηρίζοντας ιδίως τον πόλεμο εναντίον του Ιράν ενέργεια «θαρραλέα» και «ιστορική».

Δήλωσε «υπερήφανος» γι’ αυτές και πρόσθεσε πως «θα τις επαναλάμβανα αύριο», διατεινόμενος ότι η «επίθεση» εναντίον του προσώπου του στρέφεται επίσης εναντίον κάθε μέλους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

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Ο υπουργός, που δηλώνει απόλυτα πιστός στον πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξε ακόμη πως η επίθεση εναντίον του στην ουσία στόχο έχει τον αρχηγό του κράτους. «Αν θέλουν να συζητήσουμε (…) για την εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ και τον απολογισμό του ως προς την εθνική ασφάλεια, ας κοπιάσουν. Εδώ θα είμαι», πέταξε.

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Οι δημοκρατικοί καταγγέλλουν σειρά σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται ο άλλοτε τηλεοπτικός παρουσιαστής που έγινε επικεφαλής του Πενταγώνου το 2025 και μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

Πρόσφατα, ο Πιτ Χέγκσεθ διέταξε να μεταδοθεί απευθείας ο τουφεκισμός από εκτελεστικό απόσπασμα του καταδικασμένου σε θάνατο δράστη επίθεσης εναντίον αμερικανών στρατιωτικών, προτού ο πρόεδρος Τραμπ το πάρει πίσω.

Άλλη υπόθεση που τον έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση ήταν το λεγόμενο «Signalgate». Ο υπουργός, λόγο καιρό αφού ανέλαβε, σε μηνύματά του σε ομάδα συζήτησης στην εφαρμογή Signal, παρουσίασε σε άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ λεπτομέρειες για βομβαρδισμούς στην Υεμένη, μολονότι επρόκειτο για άκρως απόρρητες πληροφορίες, ενώ κατά λάθος είχε προστεθεί στα μέλη της δημοσιογράφος του περιοδικού The Atlantic.

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