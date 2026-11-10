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Ο ίδιος επιτέθηκε στον γερουσιαστή Τόμας Μάσι, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες στο Ιράν και τη Βενεζουέλα ήταν νόμιμες και στρατηγικά επιτυχείς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Χέγκσεθ, αρνούμενος να τον απομακρύνει από το αξίωμά του παρά τις έντονες πιέσεις και την κριτική για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι στρατιωτικές παρεμβάσεις αποτελούν ιστορικές νίκες, παρά τις αμφισβητήσεις για την αποτελεσματικότητα και το κόστος των συγκρούσεων αυτών.

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Την πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά από μήνες, παραχώρησε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ με αφορμή την πρόταση παραπομπής του χαρακτηρίζοντας «φάρσα» και «σαμποτάζ» τη συγκεκριμένη υπόθεση εναντίον του.

Ο βασικός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ δέχεται σκληρή κριτική και πιέσεις να παραιτηθεί από την κυβέρνηση, μετά τη μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς κατηγορείται για τον πόλεμο στο Ιράν.

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Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε ότι δέχεται πιέσεις και εισηγήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, έσπευσε ωστόσο να τον καλύψει, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα τον απομακρύνει από τη θέση του γιατί «έχει κερδίσει δύο πολέμους».

Πιτ Χέγκσεθ: «το έχουμε ξαναδεί αυτό το σόου»

Ο Πιτ Χεγκέθ πάντως, ξεκίνησε επιθετικά τις δηλώσεις του σήμερα, λέγοντας για τον Τόμας Μάσι, που τον έχει βάλει στο στόχαστρο, ότι «είναι ένας δυσαρεστημένος και ηττημένος βουλευτής», λέγοντας ότι κανένας υπουργός Πολέμου δεν έχει ποτέ παραπεμφθεί για τη διεξαγωγή «νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Ο Χέγκσεθ τόνισε στις δηλώσεις του ότι «έχουμε ξαναδεί αυτό το σόου», αναφερόμενος όταν στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ. «Και τις δύο φορές απέτυχαν ενώ ο Τραμπ «ήρθε πιο δυνατός και θα αποτύχουν ξανά», πρόσθεσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

«Αυτή η πρόταση λέει στους εχθρούς μας, το Ιράν και τα καρτέλ, αλλά και σε κάθε αντίπαλος που παρακολουθεί, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τιμωρήσουν πραγματικά τους δικούς τους ανθρώπους και τη δική τους πολιτική ηγεσία για την επιτυχή εκτέλεση νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι σαμποτάζ», δήλωσε ενδεικτικά.

Ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε για τον πόλεμο στο Ιράν και την επιχείρηση Epic Fury ότι δεν ήταν οι ΗΠΑ που ξεκίνησαν αυτήν την πολεμική σύγκρουση, αλλά το Ιράν, «πριν 47 χρόνια», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε «μεγάλη» και «ιστορική στρατιωτική νίκη» την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν, προσθέτοντας ότι πλέον ο στρατός της χώρας είναι «καταξιωμένος» στη συνείδηση όλου του πλανήτη.

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Τόνισε, δε, ότι «ο Τραμπ έκανε το σωστό, για την ασφάλεια της Αμερικής». «Δεν κλώτσησε την κονσέρβα, κλώτσησε τα δόντια τους μέσα», χρησιμοποιώντας μία έκφραση για να αναδείξει την αποφασιστικότητα του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες, υποστηρίζοντας ότι δεν συνιστούν σοβαρά αδικήματα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την παραπομπή του, αλλά αποτελούν κομματικές διαφωνίες για την κυβερνητική πολιτική. «Όλο αυτό είναι πολιτική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα ψηφίσματα παραπομπής γελοιοποιούν το Σύνταγμα και πλήττουν τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη χώρα, να νικούν τους εχθρούς τους και να ανασυγκροτούν τις ένοπλες δυνάμεις.

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Επίθεση Χέγκσεθ προς τον Μάσι

Ο Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε επίθεση προς τον γερουσιαστή Τόμας Μάσι, ο οποίος ζήτησε την παραπομπή του, λέγοντας ότι «στα μάτια μου, ο πόλεμος στο Ιράν και η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, ήταν ηχηρές επιτυχίες».

Ο υπουργός Πολέμου τόνισε επίσης ότι δεν χρειαζόταν καμία έγκριση από το Κογκρέσο για τη διεξαγωγή αυτών των επιχειρήσεων, αναφέροντας ιστορικά παραδείγματα που πήγαιναν έφταναν μέχρι το 1983, και την αμερικανική παρέμβαση στον Λίβανο.

Ο Πιτ Χέγκσεθ επιτέθηκε στα ΜΜΕ, λέγοντας ότι «δεν παραδέχονται τη στρατιωτική επιτυχία, διότι μισούν τον πρόεδρο Τραμπ, περισσότερο απ’ότι αγαπούν τις ΗΠΑ».

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Αναφερόμενος στα καρτέλ και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έπνιξαν» το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και σωματεμπορίας. «Χιλιάδες ζωές Αμερικανών σώθηκαν με κάθε σκάφος ναρκωτικών που βυθίστηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δεν απήχθη, αλλά οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Πετύχαμε μία νίκη σε ένα βράδυ, μία νίκη σε 48 λεπτά για να είμαστε ακριβείς».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για αν επιχειρεί να μιλήσει σε βουλευτές στο Καπιτώλιο για να τους αποτρέψει από το να ψηφίσουν εναντίον του και να τον καθαιρέσουν, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι συνεργάζεται με τους Ρεπουμπλικανούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ότι έχει διαπιστώσει ένα «ισχυρό μέτωπο υποστήριξης».

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«Αυτός είναι ένας δυσαρεστημένος τύπος που συνέταξε μερικά πολύ σαθρά άρθρα», τόνισε χαρακτηριστικά για τον Τόμας Μάσι.

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Στον επίλογο των δηλώσεών του, ο υπουργός Πολέμου χαρακτήρισε «τσίρκο» την προσπάθεια παραπομπής του, τονίζοντας ότι «είναι κάτι πολύ μικρό για να ασχολούμαστε με αυτό».

CNN: Γιατί τον κρατά ο Τραμπ

Τους λόγους που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να απομακρύνει από την κυβέρνησή του τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, παρότι δέχεται ασφυκτικές πιέσεις αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

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Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, έκανε προφανές γιατί είναι τόσο αμετάκλητος στην υποστήριξή του προς τον Χέγκσεθ εν μέσω της «καταιγίδας» που έχει ξεσπάσει λόγω της διαδικασίας μομφής εναντίον του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, με το CNN, να υποστηρίζει ότι «ο Τραμπ υπερασπίζεται τον εαυτό του».

«Το να απομακρύνει τώρα τον πρώην παρουσιαστή του Fox News θα σήμαινε ότι παραδέχεται πως ο πόλεμος με το Ιράν — του οποίου ο Χέγκσεθ είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της κυβέρνησης — ήταν λάθος. Μια απομάκρυνση θα υπονόμευε επίσης την προσπάθεια του Τραμπ να αναδιαμορφώσει αυτό που, στην καλύτερη περίπτωση, αποτελεί μια ασαφή στρατιωτική περιπέτεια και στη χειρότερη, μια στρατηγική καταστροφή» αναφέρει το Αμερικανικό δίκτυο.

Ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη υποστήριξή του προς τον Χέγκσεθ στην συνένευξή του σήμερα, υποστηρίζοντας ότι έχει κερδίσει δύο πολέμους.

«Αλλά, πραγματικά, τι έχει κάνει ο Χέγκσεθ; Κέρδισε τον πόλεμο. Ήταν επικεφαλής. Κέρδισε τον πόλεμο στη Βενεζουέλα, όπως είπα, σε 48 λεπτά. Ήταν άψογο. Κανείς δεν σκοτώθηκε. Και σίγουρα — νομίζω ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά σίγουρα κερδίζει τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Φυσικά ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρος, καθώς όπως αναφέρει το CNN, η επιδρομή των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο ήταν τολμηρή και επικίνδυνη, αλλά δεν ήταν καθόλου πόλεμος. Και η ιδέα ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στο Ιράν — τουλάχιστον από στρατηγική άποψη — είναι αμφισβητήσιμη.

Ο Χέγκσεθ είναι ο υπουργός που μοιάζει περισσότερο με τον Τραμπ

Πέρα από τον πόλεμο, υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους ένας πρόεδρος που απομονώνεται σε έναν ολοένα και μικρότερο στενό κύκλο μπορεί να διστάζει να απομακρύνει τον Χέγκσεθ, σημειώνει ακόμα η ανάλυση του CNN.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου είναι το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που κατάφερε με τον πιο συνειδητό τρόπο να αναπαράγει την πολιτική ταυτότητα του Τραμπ. Τόλμησε να διώξει τον Τύπο από το Πεντάγωνο, διεξάγει εκστρατείες κατά του «woke» κινήματος και φαίνεται αποφασισμένος να φέρει τη διαδικασία μομφής ως σήμα τιμής. Αν ο Τραμπ αποπέμψει τον άνθρωπο που μετονόμασε το Πεντάγωνο σε «υπουργείο Πολέμου», θα καταστρέψει τη δική του ταυτότητα.

Ωστόσο, καθώς εξέφραζε την οργή του για την αδικία που, κατά την άποψή του, ενείχε η θέση του Χέγκσεθ στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ ανέδειξε επίσης μια πολιτική παγίδα που σφίγγει γύρω του. Δίνει την τελευταία του πολιτική μάχη: Εκατομμύρια ψηφοφόροι στις ενδιάμεσες εκλογές μόλις καταδίκασαν τον πόλεμό του και την πολιτική σύγκρουσης που ακολουθεί. Εμμένοντας στη θέση του, ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάστασή του.

Σύμφωνα με το CNN, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Χέγκσεθ φαίνεται να ζουν στη δική τους πραγματικότητα, εν μέσω ενός πολέμου, στον οποίο ένα μικρότερο, λιγότερο ισχυρό, καταπιεστικό καθεστώς έχει επιβιώσει από την επίθεση της αμερικανικής υπερδύναμης. Ο πόλεμος έχει κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, έχει αποξενώσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και έχει προκαλέσει κρίση στον τομέα της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS την Κυριακή ότι «δεν θα άλλαζε τίποτα» σχετικά με τη σύγκρουση. Ο Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θα ήταν ευτυχής να «υπερασπιστεί… την επιτυχία» των στρατιωτικών επιχειρήσεων της κυβέρνησης «όλη μέρα».

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι έχει εξαλείψει οριστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αξιολογηθούν πλήρως. Ωστόσο, το να συνεχίζει να υποστηρίζει στους ψηφοφόρους ότι ένας πόλεμος που μισούν αποτελεί θρίαμβο μοιάζει με μια πολιτική πρόταση που οδηγεί αδιαμφισβήτητα σε ήττα.