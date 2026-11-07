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Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο ιρανικό νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στο λιμάνι Τζασκ, στη νότια ακτή του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διευκρινίσεις για τα αίτια των εκρήξεων.

Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά σχετικά με την προέλευση των αναφερόμενων εκρήξεων.

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BREAKING: The U.S. has reportedly started launching attacks on targets in southern Iran, with explosions reported across Qeshm Island, Bandar Abbas and the port city of Bandar-e-Jask, as fighter jets were once again spotted and heard over the region. A surface-to-air missile was launched from Bandar Abbas in an apparent attempt to intercept the aircraft. Further explosions were subsequently reported on Qeshm Island and in Bandar Abbas, with Iranian state news agencies Fars and IRNA confirming the explosions. — The Hormuz Report (@HormuzReport) November 7, 2026

Νωρίτερα σήμερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν το Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν ζημιές. Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα εν λόγω πλήγματα ήταν περιορισμένης κλίμακας και δεν σηματοδοτούν επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ