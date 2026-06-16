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Η διεθνής αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου ανοίγει ξανά μια γνωστή ελληνική πληγή: γιατί οι ανατιμήσεις περνούν αστραπιαία στον καταναλωτή, ενώ οι μειώσεις μοιάζουν να ταξιδεύουν με… καθυστέρηση;

Στον βιντεοδιάλογό τους, ο Τέρενς Κουίκ και ο Πάνος Κολιοπάνος στέκονται ακριβώς εκεί όπου πονά το νοικοκυριό: στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ, στη σφιγμένη ζώνη. Θυμίζουν ότι όταν ξέσπασε η κρίση, οι τιμές ανέβηκαν πριν καλά καλά φτάσουν τα νέα φορτία στην Ελλάδα. Τώρα, ρωτούν, θα υπάρξει αντίστροφη ταχύτητα;

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Το ερώτημα είναι πολιτικό και καθημερινό μαζί: πριν από χειραψίες και περιοδείες, θα χαλαρώσει επιτέλους το ζωνάρι; Ή θα μείνουν τα «καπέλα» στις αντλίες, την ώρα που η κοινωνία μετρά ευρώ και υπομονές; Η απάντηση κρίνεται πλέον στην πράξη, όχι στα λόγια.