Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό». Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια, δήλωσε αξιωματούχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Στην ομιλία του στη Ντόχα χθες Δευτέρα, ο αλ Σίσι δήλωσε: «Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο».



Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ.



Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρουν ότι η Αίγυπτος έχει αναπτύξει κινεζικά συστήματα αεροπορικής άμυνας μακράς εμβέλειας HQ-9B σε στρατηγικά σημεία της χερσονήσου του Σινά, μια κίνηση που προκαλεί νέες ανησυχίες στο Ισραήλ για πιθανή κλιμάκωση της έντασης.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι η Αίγυπτος είχε αποκτήσει το προηγμένο σύστημα HQ-9B, ένα σύστημα συγκρίσιμο με την ρωσική πλατφόρμα πυραυλικής άμυνας S-400. Η ανάπτυξη του συστήματος σηματοδοτεί την ετοιμότητα του Καΐρου να ενισχύσει την άμυνά του, καθώς η κατάσταση στη Γάζα επιδεινώνεται.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Άμυνας Abdel Majeed Saqr τόνισε πρόσφατα ότι η στρατιωτική ετοιμότητα «δεν είναι απλώς θέμα ηθικού, αλλά πραγματική ετοιμότητα να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε εξελίξεις στο έδαφος». Προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης των συνόρων της Αιγύπτου —ακόμη και η απλή σκέψη της— θα εκπλήξει τον κόσμο με αυτό που διαθέτει η Αίγυπτος και με αυτό που δεν έχει ακόμη αποκαλύψει από τις δυνατότητές της».

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι ο γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα θα μπορούσε να επεκταθεί στην Αίγυπτο, με τη μαζική μετακίνηση Παλαιστινίων στο Σινά να θεωρείται από το Κάιρο ως κόκκινη γραμμή. Με την ανάπτυξη του HQ-9B, η Αίγυπτος στέλνει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής και σηματοδοτεί την ικανότητά της να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πιθανή απειλή.

Το σύστημα HQ-9B, το πιο πρόσφατο της οικογένειας πυραυλικής άμυνας της Κίνας, έχει εμβέλεια έως 200 χιλιόμετρα και μπορεί να αναχαιτίσει μαχητικά αεροσκάφη, drones και πυραύλους κρουζ. Το προηγμένο ραντάρ του μπορεί να εντοπίσει στόχους σε απόσταση έως 300 χιλιομέτρων, ακόμη και υπό συνθήκες έντονου ηλεκτρονικού παρεμβολής, ενώ ο ευέλικτος σχεδιασμός του επιτρέπει την ανάπτυξη σε κινητά φορτηγά ή σε σταθερές εγκαταστάσεις για την προστασία αεροδρομίων, λιμανιών και στρατιωτικών βάσεων.

دفاعات الجو المصرية التي لا تقهر…



Τα τελευταία χρόνια, ο αιγυπτιακός στρατός έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στο Βόρειο Σινά, σταθμεύοντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και χιλιάδες βαρέα οχήματα. Το Ισραήλ έχει εκφράσει την ανησυχία του για την στρατιωτική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Αιγύπτου, που σύμφωνα με περιφερειακούς παρατηρητές αναδιαμορφώνει τη στρατηγική ισορροπία και τροφοδοτεί εικασίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αμυντική στάση του Καΐρου.

Πηγή: Middle East Monitor

