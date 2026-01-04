Σε μια απίστευτη ανάρτηση με βωμολοχίες καμουφλαρισμένες με ένα ευρέως διαδεδομένο ακρωνύμιο προχώρησαν οι χειριστές του λογαρισμού του Λευκού Οίκου στο Χ μετά την βίαιη απομάκρυνση- με στρατιωτική παρέμβαση επί της Βενεζουέλας-του εν ενεργεία προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.
Στην ανάρτηση εμφανίζεται σε ασπρόμαυρη φωτογραφία ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραπ με πολύ αποφασιστικό βλέμμα και το σχόλιο είναι: Τέρμα τα παιχνίδια. Τόσο όμως πάνω στην φωτογραφία όσο και στο σχόλιο υπάρχει το ακρωνύμιο FAFO (F@ck Around -and- Find Out), που σε ελεύθερη μετάφραση αποδίδετεαι ως “κάνε μ@@@κίες και θα δεις (τι θα γινει)!
Στο Κέντρο Κράτησης τη Νέας Υόρκης ο Μαδούρο – Οι πρώτες εικόνες με πράκτορες της DEA (βίντεο)
Στο μεταξύ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση η χώρα του να «κυβερνήσει» τη Βενεζουέλα ως ότου να υπάρξει μια ομαλή μετέβαση εξουσίας και, επίσης, να εκμεταλλευτεί τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματά της, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.
No games. FAFO. pic.twitter.com/brCiNvCK8u— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026