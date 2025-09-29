Η Δανία απαγόρευσε όλες τις πτήσεις μη στρατιωτικών drones αυτή την εβδομάδα ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Μεταφορών της χώρας.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη με σκοπό την «απλοποίηση του έργου των δυνάμεων ασφαλείας» ενώ τόνισε πως δεν είναι ανεκτά «ξένα drones που δημιουργούν αβεβαιότητα και αναστάτωση».

Η Δανία είναι μία από τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αναφέρει «περιστατικά με drones» τις τελευταίες εβδομάδες και με αποκορύφωμα την τελευταία εβδομάδα.

Οι υπουργοί Άμυνας από 10 χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα «drone wall» ως απάντηση ως απάντηση στις πρόσφατες θεάσεις και το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι έχει «αυξήσει το επίπεδο επαγρύπνησης» σε όλη τη Βαλτική.

Στη δήλωσή τους με την οποία ανακοινώνει την απαγόρευση, το υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι η αστυνομία βρίσκεται σε «σημαντικά αυξημένη επιφυλακή» ενόψει της συνόδου κορυφής αυτής της εβδομάδας και ότι πρέπει να «φροντίσουν τους Δανούς και τους καλεσμένους» αυτής.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 3 Οκτωβρίου και οι παραβιάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμο ή φυλάκιση έως και δύο ετών.

Η Δανία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αγνώστων στοιχείων μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναφερθεί στη Δανία από τις 22 Σεπτεμβρίου, όταν θεάσεις προκάλεσαν το κλείσιμο των αεροδρομίων της Κοπεγχάγης και του Όσλο. Τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ και του Μπίλουντ αναγκάστηκαν επίσης να αναστείλουν τις λειτουργίες τους την περασμένη εβδομάδα λόγω της δραστηριότητας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι αρχές στην Δανία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για τις πτήσεις drones, αλλά ο υπουργός Άμυνας την χαρακτήρισε «υβριδική επίθεση» τα γεγονότα των τελευταίων ημέρων και μέρος μιας «συστηματικής επιχείρησης».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν ποιος βρισκόταν πίσω από τις εισβολές και αρνήθηκε να αποκλείσει τη Ρωσία.

Η Μόσχα λέει ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» οποιαδήποτε υπόνοια ότι εμπλέκεται. Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διεξαγωγή υβριδικών επιθέσεων και η Ευρώπη βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό αφού πολλά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ ανέφεραν ρωσικές εισβολές στους εναέριους χώρους τους.

Η Εσθονία και η Πολωνία ζήτησαν διαβούλευση με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στην Πολωνία και την είσοδο ρωσικών MiG31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας σε ξεχωριστά περιστατικά.

Εκτός από τις αναφορές από τη Δανία, η Νορβηγία και η Ρουμανία κατέγραψαν επίσης ξεχωριστά περιστατικά με drones το Σαββατοκύριακο.

Ο νορβηγικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων Avinor ανέφερε «δραστηριότητα» drones πάνω από το αεροδρόμιο Μπρονογιουσντ την Κυριακή και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη μετά από «πιθανές θεάσεις drones» κοντά στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Νορβηγίας το Σάββατο.

Οι πτήσεις εκτράπηκαν επίσης στο Βουκουρέστι την Κυριακή, αφού ένα drone εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο από πιλότους πτήσης της Turkish Airlines.

Η Ρουμανία ψήφισε νέα νομοθεσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να αυξήσει την εξουσία των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας να καταρρίπτουν άγνωστα αεροπλάνα και drones.

To «drone wall»

Στο μεταξύ η Κομσιόν προχωρά το σχέδιο για τη δημιουργία ενός «drone wall» θέλοντας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών, να έχει έτοιμη την πρόταση προς επικύρωση από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, με τον εκπρόσωπο της Προεδρίας της Δανίας, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο μεγαλεπήβολο έργο που πλέον περιλαμβάνει δέκα χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, το «τοίχος προστασίας από drone» θα περιλαμβάνει την Εσθονία, την Λετονία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, και τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία.

Ο Επίτροπος δήλωσε ότι ήρθε «η ώρα να προστατεύσουμε τους εναέριους χώρους της ΕΕ». Ο ίδιος μίλησε για ένα τρίπτυχο στο υπόβαθρο της ιδέας της δημιουργίας του «drone wall», λέγοντας πως είναι έκτακτης ανάγκης, απαιτείται μόνιμη ετοιμότητα, αλλά και αποτελεσματικά συστήματα που πρέπει να δημιουργηθούν.

Ο Αν. Κουμπίλιους αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ουκρανίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει στα drones, λέγοντας πως «απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση και εφαρμογής τους στο αμυντικό σύστημα της ΕΕ», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία της δομής διοίκησης στη δημιουργία τους. «Απαιτείται κατανόηση του είδους του συστήματος που πρέπει να δημιουργηθεί για να είναι αποτελεσματικό», είπε ο ίδιος τονίζοντας τις διαφορετικές αμυντικές ανάγκες που έχουν τα κράτη μέλη και πρέπει να γεφυρώσουν.

