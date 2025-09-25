Οι υπουργοί Άμυνας και Δικαισούνης μαζί με την ηγεσία Ενόπλων Δυνάμεων και Αστυνομίας δίνουν συνέντευξη Τύπου για τις εισβολές drones σε αεροδρόμια της Δανίας

Στο σκοτάδι φαίνεται πως βρίσκονται προς ώρας οι έρευνες των αρχών στην Δανία για τις θέασεις drones που για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες οδήγησαν σε διακοπή της λειτρυργίας σε αεροδρόμια , μεταξύ των οποίων σήμερα και σε ένα που χρησιμοποιείται και από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για «υβριδική επίθεση», αναφέρει πως τουλάχιστον σήμερα τα drones απογειώθηκαν από το εσωτερικό της χώρας και αναφέρουν πως επί τους παρόντος δεν υπάρχουν αποδείξεις πως υπάρχει ρωσική εμπλοκή. Εξετάζεται δε ακόμη το ενδεχόμενο επίκλησης του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ και συζήτηση σε επίπεδο όλων των χωρών-μελών της Συμμαχίας.

Υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με την ηγεσία της αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, είπε πως οι θεάσεις drones δείχνουν ότι πίσω από αυτές βρίσκονται επαγγελματίες και έκανε λόγο για μια συστηματική επίθεση την οποία χαρακτήρισε ως «υβριδική». «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο ενός επαγγελματία δρώντος όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα…Αυτό θα ορίσω ως υβριδική επίθεση που χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Ερωτήθηκε και εάν τίθεται θέμα ρωσικής εμπλοκής αλλά είπε πως Λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η η Μόσχα βρίσκεται πίσω από την εισβολή με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ανέφερε δε πωςτα χθεσινοβραδινά drones που θεάθησαν εκτοξεύτηκαν «τοπικά» δηλαδή από το έδαφος της Δανίας, στοιχείο που διαφέρει από το περιστατικό της Τρίτης. Όπως είπε το υπουργείο Άμυνας δεν γνωρίζει προς το παρόν από πού στάλθηκαν τα drones αλλά «δεν ήρθαν από μεγάλη απόσταση».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εισβολής με drones στην Κοπεγχάγη στις αρχές αυτής της εβδομάδας και αυτής που σημειώθηκε τη νύχτα – αλλά δεν καταλήγει σε κανένα συγκεκριμένο συμπέρασμα προς το παρόν.

Επίσης, είπε πως η Δανία είναι σε συνεχή επαφή με την διοίκηση του ΝΑΤΟ ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια οριστική απόφαση από την κυβέρνηση ως προς το εάν θα κάνει επίκληση το άρθρου 4 με το οποίο ζηείται η έναρξη μιας σοβαρής συζήτησης για το θέμα με όλες τις χώρες της Συμμαχίας.

Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF — Flightradar24 (@flightradar24) September 24, 2025

Πάντως την Παρασκευή έχει συγκληθεί συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ για να συζητηθεί ο τρόπος βελτίωσης και ενίσχυσης της ετοιμότητας για μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλά κράτη μέλη καθώς και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έχουν προσκληθεί να παραστούν.

Ανέφερε επίσης, πως οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας έχουν την ικανότητα να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας σε αυτό το στάδιο ενώ ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικλ Χίλντγκααρντ ερωτηθείες σχετικά είπε πως έγινε αξιολόγηση για το εάν τα drones έπρεπε να καταρριφθούν και το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε για λόγους ασφαλείας των πολιτών. Ωστόσο, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν συνεχείς αξιολογήσεις περί αυτού.

Επίσης, ο υπουργός Άμυνας προειδοποίησε πως οι υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα του «ήρθαν για να μείνουν». Στόχος αυτών των επιθέσεων, όπως είπε είναι «να δημιουργήσουν φόβο» να «μας κάνουν να φοβηθούμε», και να οδηγηθούμε σε διχασμό.

