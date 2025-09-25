Τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία ανέστηλαν ξανά για αρκετές ώρες την λειτουργία τους εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσε η αστυνομία, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αλλά και του Όσλο στην Νορβηγία.

Αυτή τη φορά πρόκειται για τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ και όπως και πριν δύο ημέρες έγινε αναγκαστικά εκτροπή πτήσεων όπως κατέγραψε και το FlightRadar24.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση. Στα άλλα τρία Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ, εδρεύει και η βάση Fighter Wing Skrydstrup, έδρα των μαχητικών F-16 και F-35 της Δανίας.

Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF — Flightradar24 (@flightradar24) September 24, 2025

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.