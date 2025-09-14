Ο Μπρους Γουίλις μεταφέρθηκε σε ένα ειδικό σπίτι όπου λαμβάνει 24ωρη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα, καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται.

Ο 70χρονος Χολιγουντιανός σταρ του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» (Die Hard) διαγνώστηκε το 2023 με FTD (μετωποκροταφική άνοια), μια ασθένεια που επηρεάζει τη γλώσσα και την προσωπικότητα, οδηγώντας σε σταδιακή γνωστική παρακμή.

Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, εξήγησε ότι η μετακόμιση του Γουίλις σε δεύτερο σπίτι ήταν μια απόφαση που πάρθηκε για το καλό της οικογένειας — της ίδιας και των δύο παιδιών τους. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 16 χρόνια και έχει δύο κόρες, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν.

Emma Heming admits husband Bruce Willis' move to second home has allowed her to 'get back to being his wife' as she reveals how couple have developed 'our own language' as his dementia progresses https://t.co/OJQSorQ2ci September 14, 2025

Μιλώντας στους Sunday Times, η Έμα παραδέχτηκε ότι η απομάκρυνση του συζύγου της ήταν «μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε ποτέ να πάρει», αλλά πιστεύει ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. «Ανάμεσα στη θλίψη και την ταλαιπωρία, ήταν η σωστή κίνηση — για εκείνον, για τα κορίτσια μας, για μένα. Τελικά, μπόρεσα να ξαναγίνω η γυναίκα του και όχι η φροντιστής του. Και αυτό είναι ένα πραγματικό δώρο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Έμα πρόσθεσε ότι ο Μπρους κατάφερε να αποκτήσει λίγη ανεξαρτησία ζώντας χωριστά και ότι κάθε Παρασκευή βράδυ απολαμβάνει «συνάντηση με τους φίλους του».

Πηγή: Daily Mail