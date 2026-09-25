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Το παιδί γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και το όνομά του αποκαλύφθηκε από το ερευνητικό μέσο Proekt μέσω ανάλυσης δεδομένων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Συνόρων.

Η ανήλικη έχει πραγματοποιήσει ταξίδια στο εξωτερικό με ιδιωτικά αεροσκάφη συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Ο Ρώσος πρόεδρος τηρεί αυστηρή πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής της οικογένειάς του, η οποία διαβιώνει χρησιμοποιώντας διαφορετικά επώνυμα.

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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μια οκτάχρονη εγγονή. Γονείς της είναι η μικρότερη κόρη του Ρώσου προέδρου, Κατερίνα Τιχόνοβα, επικεφαλής του ιδρύματος «Ιννοπρακτίκα», και του χορογράφου μπαλέτου Ιγκορ Ζελένσκι, το όνομά της είναι Έλσα. Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.

Δημοσιογράφοι του ανεξάρτητου ρωσικού ερευνητικού μέσου «Proekt» διαπίστωσαν ότι το κορίτσι ονομάζεται Έλζα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα.

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«Проект» нашёл внучку Путина. Её зовут Эльза Тихонова



Журналисты «Проекта» выяснили, что у дочери Владимира Путина, главы фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского есть восьмилетняя дочь по имени Эльза. Она родилась в декабре 2017 года.



По данным… pic.twitter.com/CtPu1LiDJX — ЭХО (@echofm_online) September 25, 2026

Η εγγονή του Πούτιν πήρε το επινοημένο επώνυμο της μητέρας της, αλλά διατήρησε το πατρώνυμο του πατέρα της. Οι ερευνητές του «Proekt» υποθέτουν ότι πήρε το όνομά της από την πριγκίπισσα Έλσα, τον χαρακτήρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Frozen». Επισημαίνουν τη γνωστή αγάπη της μητέρας της για το Χόλιγουντ: στον γάμο της με τον πρώτο σύζυγό της, τον Κιρίλ Σαμάλοφ, η Τιχόνοβα ερμήνευσε ένα τραγούδι της πριγκίπισσας από την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων «Anastasia».

Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν το όνομα του κοριτσιού αναλύοντας μια βάση δεδομένων που διέρρευσε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Συνόρων. Τον Νοέμβριο του 2019, λίγο πριν τα δεύτερα γενέθλιά της, ταξίδεψε στο Μόναχο με τους γονείς της με ένα ιδιωτικό τζετ της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Air Hamburg, που σήμερα είναι γνωστή ως VistaJet. Δύο χρόνια αργότερα, ταξίδεψε στην Κροατία με ένα Bombardier Global 5000.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας κρατά τα μέλη της οικογένειάς του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και αυτά ζουν με διαφορετικά επώνυμα. Έρευνες δημοσιογράφων έχουν αποκαλύψει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει τρεις κόρες: τη Μαρία Βορόντσοβα και την Κατερίνα Τιχόνοβα, από την πρώην σύζυγό του Λιουντμίλα Πούτινα, καθώς και τη Λουίζα Ροζόβα, μια κόρη που γεννήθηκε εκτός γάμου από τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ.

Ο πρόεδρος έχει επίσης δύο γιους με τη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα: τον Ιβάν και τον Βλαντιμίρ Σπιριντόνοφ. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Πούτιν έχει έναν εγγονό, τον Ρόμαν Φάασεν, γιο της Βορόντσοβα και του πρώτου συζύγου της, του Ολλανδού πολίτη Γιόριτ Φάασεν.