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Οι αρχές εντόπισαν τρία ύποπτα άτομα έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ με την παρέα της.

Πράκτορες των αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και Γάλλοι αστυνομικοί μετέφεραν την ίδια και τους φίλους της εσπευσμένα στο αεροδρόμιο για άμεση επιστροφή.

Τα τρία άτομα που προσήχθησαν από τις γαλλικές αρχές αφέθηκαν ελεύθερα μετά από 48 ώρες, καθώς δεν αποδείχθηκε σύνδεσή τους με την επίθεση.

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Η μυστική φυγάδευση της Μάλια Ομπάμα από τη Γαλλία λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια το 2016, όταν τρεις Ιρακινοί εντοπίστηκαν να κινούνται ύποπτα κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, έρχεται στη δημοσιότητα.

Η τότε 18χρονη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, Μάλια Ομπάμα, βρισκόταν σε διακοπές στην Αντίμπ της Γαλλίας για τα γενέθλιά της, και διέμενε στο ξενοδοχείο Royal Antibes μαζί με τους φίλους της με την κωδική ονομασία «D-POTUS», όπως αποκάλυψαν δημοσιεύματα.

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Η μυστική απομάκρυνση

Στις 14 Ιουλίου 2016, Τυνήσιος ισλαμιστής έριξε ένα φορτηγό 19 τόνων πάνω στο πλήθος που παρακολουθούσε τους εορτασμούς για την Ημέρα της Βαστίλης στη Νίκαια, σκοτώνοντας 86 ανθρώπους.

Περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση, οι γαλλικές αρχές προσήγαγαν τρία αδέλφια ιρακινής καταγωγής, ηλικίας περίπου 20 ετών, τα οποία περιπλανιόντουσαν έξω από το ξενοδοχείο, όπου διέμενε η Μάλια Ομπάμα καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ενδέχεται να σχετίζονταν με την επίθεση.

Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, τελικά, πράκτορες των αμερικανών Μυστικών Υπηρεσιών και Γάλλοι αστυνομικοί μετέφεραν εσπευσμένα την κόρη του Μπαράκ Ομπάμα σε ασφαλές σημείο.

Αν και η αναχώρηση της Μάλια Ομπάμα από τη Γαλλία ήταν προγραμματισμένη για το επόμενο πρωί, οι αρχές αποφάσισαν να την απομακρύνουν άμεσα. Ο Γάλλος αστυνομικός Λοράν Αλκαράζ που ηγήθηκε της επιχείρησης φυγάδευσης με δηλώσεις του στην εφημερίδα Nice-Matin περιέγραψε όλα όσα διαδραματίστηκαν.

«Περίπου 10 Αμερικανοί με περίμεναν όταν έφτασα μπροστά στο ξενοδοχείο. Είπαν: “Φεύγουμε σε 30 λεπτά”».

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Η Μάλια Ομπάμα και η παρέα της μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο με συνοδεία τριών περιπολικών και οχημάτων της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, όπου τους περίμενε αεροσκάφος για την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιχείρηση παρέμεινε μυστική και αποκαλύφθηκε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την επίθεση.

Τα τρία αδέλφια, τα οποία είχαν αποκτήσει πρόσφατα τότε τη δανική υπηκοότητα, ανακρίθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας της Γαλλίας. Είχαν ταξιδέψει στη Νίκαια με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που έφερε σουηδικές πινακίδες. Παρέμειναν υπό κράτηση για 48 ώρες, όμως αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν συνδέονταν με την τρομοκρατική επίθεση.

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Η τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια

Το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία, στην κεντρική λεωφόρο Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ της Νίκαιας είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ.

Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν το φορτηγό να κινείται με ταχύτητα περίπου 64 χλμ την ώρα και να παρασύρει το πλήθος. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 86 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες, ενώ αργότερα στο όχημα εντοπίστηκε οπλισμός, μεταξύ άλλων χειροβομβίδες.

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