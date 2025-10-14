Η κατάσταση στη Γάζα βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς η Χαμάς αντιμετωπίζει αυξανόμενη εσωτερική αμφισβήτηση από ισχυρές φατρίες και ένοπλες ομάδες που διεκδικούν τον έλεγχο του θύλακα. Οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους και σκηνές ακραίας βίας, με φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένο εμφύλιο.

Από την εκεχειρία της Παρασκευής, οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Χαμάς και αντιπάλων της έχουν οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους, ενώ δημόσιες εκτελέσεις και αιματηρές μάχες ενισχύουν τον φόβο για γενικευμένη αστάθεια στον θύλακα.

Οι φατρίες Αμπού Σαμπάμπ, Νταγκμούς και Αλ-Ματζάιντα πρωτοστατούν στις αντιπαραθέσεις, αμφισβητώντας ανοιχτά τον έλεγχο της Χαμάς.

Πιο αναλυτικά, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα συνεχιζόταν, η αποδυναμωμένη Χαμάς αντιμετώπιζε αυξανόμενες εσωτερικές προκλήσεις για τον έλεγχό της στη Γάζα από μακροχρόνιους αντιπάλους, πολλοί από τους οποίους συνδέονταν με ισχυρές τοπικές φατρίες.

Από την Παρασκευή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, η Χαμάς επιχείρησε να επαναβεβαιώσει την εξουσία της, σκοτώνοντας δεκάδες αντιπάλους σε μια εκστρατεία καταστολής, αφού φαινόταν να έχει λάβει την έγκριση των ΗΠΑ να ασκήσει προσωρινά την αστυνομική εξουσία στον κατεστραμμένο θύλακα.

Ακολουθούν ορισμένες από τις βασικές φατρίες και προσωπικότητες των οποίων τα μέλη έχουν συγκρουστεί με τις δυνάμεις της Χαμάς τα τελευταία δύο χρόνια, όπως αναφέρει το Reuters:

Φατρία Αμπού Σαμπάμπ (Abu Shabab Clan)

Ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, με τη βάση του στην περιοχή της Ράφα, είναι ο πιο εξέχων ηγέτης φατρίας που αντιτίθεται στη Χαμάς. Δραστηριοποιείται σε τμήμα του νότιου τομέα της Γάζας που παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στον Αμπού Σαμπάμπ, η ομάδα του έχει στρατολογήσει εκατοντάδες μαχητές προσφέροντας ελκυστικούς μισθούς. Η Χαμάς τον κατηγορεί για συνεργασία με το Ισραήλ – κατηγορία που ο ίδιος αρνείται.

Η φατρία του είναι βεδουινικής καταγωγής και έχει ως επίκεντρο την ανατολική περιοχή της Ράφα. Δεν είναι σαφές εάν ολόκληρη η φατρία υποστηρίζει τις ενέργειές του. Η προσωπική του δύναμη υπολογίζεται σε περίπου 400 άνδρες.

Φατρία Νταγκμούς (Doghmosh Clan)

Η φατρία Νταγκμούς είναι μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες στη Λωρίδα της Γάζας και ιστορικά έχει βαρύ οπλισμό. Οι ηγέτες της θεωρούν τα όπλα πολιτιστικό αναγκαίο στοιχείο για την υπεράσπιση της γης τους. Τα μέλη της έχουν δεσμούς με διάφορες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις, όπως η Φατάχ και η Χαμάς.

Ο Μουμτάζ Νταγκμούς, εξέχων ηγέτης της φατρίας, ηγήθηκε παλαιότερα της ένοπλης πτέρυγας των «Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης» στην Πόλη της Γάζας. Αργότερα ίδρυσε τον «Στρατό του Ισλάμ» (Army of Islam), ο οποίος δήλωσε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Ο «Στρατός του Ισλάμ» ήταν μία από τις οργανώσεις, μαζί με τη Χαμάς, που συμμετείχαν στην επίθεση του 2006 κατά την οποία απήχθη ο Ισραηλινός στρατιώτης Γκιλάντ Σαλίτ, ο οποίος αργότερα απελευθερώθηκε σε ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Μουμτάζ Νταγκμούς αγνοείται από πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Χαμάς έχει συγκρουστεί στο παρελθόν με τη φατρία λόγω της άρνησής της να αφοπλιστεί και της απαγωγής ενός Βρετανού δημοσιογράφου από τον «Στρατό του Ισλάμ».

Μαχητές της Χαμάς συγκρούστηκαν με μέλη της φατρίας Νταγκμούς την Κυριακή και τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πολλοί από τη φατρία και ορισμένοι μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Μουμτάζ Νταγκμούς συμμετείχε στις τελευταίες συγκρούσεις, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει ακουστεί εδώ και χρόνια.

Φατρία αλ-Ματζάιντα (Al-Majayda Clan)

Η μεγάλη και ισχυρή φατρία αλ-Ματζάιντα έχει ως κέντρο τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Τα μέλη της έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα με μαχητές της Χαμάς τους τελευταίους μήνες.

Στις αρχές του μήνα, η Χαμάς εισέβαλε στην περιοχή της φατρίας για να συλλάβει άνδρες που, όπως υποστήριζε, ήταν υπεύθυνοι για τον φόνο μελών της. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αρκετούς νεκρούς και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με πηγές τόσο της Χαμάς όσο και της φατρίας.

Πηγές προσκείμενες στην αλ-Ματζάιντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες της Χαμάς περί δεσμών με τον Αμπού Σαμπάμπ και την κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησε την επιχείρηση ως πρόσχημα για στοχευμένες δολοφονίες, επικαλούμενες έγγραφο που, όπως ισχυρίζονται, βρέθηκε πάνω σε πτώματα μαχητών της Χαμάς.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της φατρίας εξέδωσε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας στήριξη στην εκστρατεία ασφαλείας της Χαμάς για τη διατήρηση της τάξης στη Γάζα και κάλεσε τα μέλη να συνεργαστούν. Η φατρία περιλαμβάνει άτομα με διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες, μεταξύ των οποίων υποστηρικτές της Φατάχ και της Χαμάς.

Ράμι Χέλις (Rami Hellis)

Η οικογένεια Χέλις αποτελεί μία από τις μεγάλες φατρίες της Πόλης της Γάζας, με βάση τη συνοικία Σετζάια.

Πριν από λίγους μήνες, ένα υψηλόβαθμο μέλος της, ο Ράμι Χέλις, μαζί με τον Άχμεντ Τζουντέγια, μέλος άλλης μεγάλης φατρίας της Σετζάια, σχημάτισαν μια ομάδα που δρα σε αντίθεση με τη Χαμάς, σε περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

