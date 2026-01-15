Η οικογένεια της «κρυφής κόρης» του Φρέντι Mέρκιουρι ανακοίνωσε την Πέμπτη (15/1) ότι η ίδια απεβίωσε σε ηλικία 48 ετών, μετά από μακρά μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου.

Η εφημερίδα Daily Mail αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι ο τραγουδιστής των Queen την αποκαλούσε «Μπίμπι» και έγραψε μάλιστα αρκετά τραγούδια για εκείνη.

Η συγγραφέας Λέσλεϊ Αν Τζόουνς είχε αποκαλύψει την ύπαρξή της στο βιβλίο «Love, Freddie», που εκδόθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Η Λέσλι δήλωσε σήμερα ότι ο Φρέντι την αποκαλούσε επίσης «trésor» («θησαυρό» στα γαλλικά) και «μικρό βατραχάκι».

Τα τραγούδια των Queen «Bijou» και «Don’t Try So Hard» γράφτηκαν για εκείνη, πρόσθεσε. Ο θρυλικός τραγουδιστής είχε στενή σχέση με τη Μπίμπι μέχρι το θάνατό του το 1991.

Ο χήρος της Μπίμπι, Tόμας, επικοινώνησε με την Daily Mail για να δηλώσει ότι η Μπίμπι απεβίωσε «ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με το χορδώμα, έναν σπάνιο καρκίνο της σπονδυλικής στήλης, αφήνοντας δύο γιους ηλικίας εννέα και επτά ετών».

Πρόσθεσε: «Η Μπι είναι τώρα με τον αγαπημένο και στοργικό πατέρα της στον κόσμο των σκέψεων. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον άνεμο πάνω από τις Άλπεις».

Η Λέσλεϊ Αν Τζόουνς είπε ότι ο frontman των Queen απέκτησε κρυφά την «Μπίμπι» κατά τη διάρκεια μιας εφήμερης σχέσης που είχε το 1976 – και μάλιστα υποστήριξε ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία DNA για να το αποδείξει.

Το βιβλίο περιγράφει πώς ο Φρέντι απέκτησε ένα παιδί με μια παντρεμένη φίλη του και κράτησε την ύπαρξη του παιδιού μυστική.

Το βιβλίο βασίζεται σε 17 τόμους ημερολογίων που παρέδωσε ο αποθανών πατέρας της «Μπι» το 1991, πριν πεθάνει από βρογχική πνευμονία που προκλήθηκε από το AIDS.

Τον Αύγουστο, πριν από την κυκλοφορία του «Love, Freddie», η πρώην αρραβωνιαστικιά του Mέρκιουρι, Mέρι Οστιν, έδωσε συνέντευξη στη Sunday Times τονίζοντας: «Ο Φρέντι ήταν πολύ ανοιχτός στα προσωπικά του και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήθελε ή θα μπορούσε να κρατήσει ένα τόσο χαρούμενο γεγονός μυστικό, είτε από εμένα είτε από άλλα άτομα που είναι πιο κοντά του».

Πρόσθεσε ότι δεν είχε καμία γνώση για το παιδί και υποστήριξε ότι ο σταρ δεν κρατούσε ημερολόγια ή σημειωματάρια.

Η Όστιν κληρονόμησε περίπου το μισό της περιουσίας του Μέρκιουρι, η οποία εκτιμάται σε 9 εκατομμύρια λίρες, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο Μέρκιουρι είχε σχέσεις με άνδρες και γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης της Όστιν) και περιέγραφε τον εαυτό του ως αμφιφυλόφιλο.

Η Λέσλεϊ Αν Τζόουνς είπε: «Ο καρκίνος της εμφανίστηκε αρχικά όταν ήταν πολύ μικρή. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο η οικογένεια μετακόμιζε συχνά, ώστε να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη θεραπεία της εποχής για το χορδώμα: μια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης που ήταν βέβαιο ότι θα την σκότωνε.

«Ήταν σε ύφεση για μερικά χρόνια όταν επανεμφανίστηκε. Τότε αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί μου. Είχε διαβάσει το βιβλίο μου του 2021 για τον Φρέντι, «Love of My Life».

Μου έστειλε ένα email για να μου πει ότι σε αυτό το βιβλίο είχα πλησιάσει τον πραγματικό Φρέντι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο συγγραφέα ή σκηνοθέτη στο παρελθόν – απεχθανόταν ιδιαίτερα την ταινία των Queen «Bohemian Rhapsody» – αλλά ότι «υπήρχαν ακόμα κάποια πράγματα που έπρεπε να ξέρω».

Συνεργαστήκαμε για 4 χρόνια για να γράψουμε και να εκδώσουμε το βιβλίο – o χρόνος ήταν ελάχιστος.

Η Tζόουνς προσθέτει: « Η Μπι ήταν συντετριμμένη από τις προσπάθειες της Mέρι Οστιν να αρνηθεί την ύπαρξή της. Οι δικηγόροι της Mέρι ήταν σκληροί στις προσπάθειές τους να εμποδίσουν τη δημοσίευση του βιβλίου. Δοκίμασαν τα πάντα. Απέτυχαν. Μετά τη δημοσίευση του βιβλίου, δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί μας. Δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα στο βιβλίο για να μας μηνύσουν. Το «Love, Freddie» είναι η αληθινή ιστορία του Φρέντι.

Αυτή η είδηση είναι συγκλονιστική και με αναστατώνει βαθιά, αλλά δεν με εκπλήσσει. Ήξερα ότι θα συνέβαινε. Ήταν ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο. Παρά τις αντιξοότητες, καταφέραμε αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατο, δεδομένων όλων των δυσκολιών που αντιμετώπιζε. Ήταν τιμή για μένα που με επέλεξε να μοιραστώ την αληθινή ιστορία του Φρέντι».

Η Τζόουνς πρόσθεσε ότι η Μπίμπι δεν ήθελε ποτέ να γνωστοποιήσει την ταυτότητά της, επειδή ήταν γιατρός και κινδύνευε η καριέρα της αλλά και να θέσει σε κίνδυνο τους ασθενείς της.

Η οικογένεια εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες της, συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών της με τον Φρέντι, όταν ήταν μικρή. Η οικογένεια ζει στη Γαλλία.