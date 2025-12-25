Η Μαρία ντα Κονσεϊσάο, η γηραιότερη γυναίκα της Πορτογαλίας, γιόρτασε τα 113α γενέθλιά της στις 22 Δεκεμβρίου, αφήνοντας μια ισχυρή εντύπωση για τη μακροζωία και τη σοφία της. Γεννημένη στις 22 Δεκεμβρίου 1912, η ζωή της καλύπτει περισσότερα από έναν αιώνα αλλαγών στην Πορτογαλία και στον κόσμο.

Όταν ήρθε στον κόσμο, μόλις δύο χρόνια πριν την ίδρυση του δήμου São Brás de Alportel, η χώρα βρισκόταν υπό μοναρχία και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ σύντομα θα μεταβαλλόταν σε Δημοκρατία.

Η ζωή της Μαρία ντα Κονσεϊσάο είναι μια ιστορία ανθεκτικότητας. Από μικρή βίωσε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως τη Δικτατορία του Σαλαζάρ, τον Πορτογαλικό Αποικιακό Πόλεμο, την Επανάσταση των Γαριφάλλων το 1974 που επανέφερε τη Δημοκρατία και την ένταξη της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που αργότερα έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα ζει στο γηροκομείο της Santa Casa da Misericórdia στην περιοχή όπου γεννήθηκε, όπου όλοι την αποκαλούν με αγάπη «βασίλισσα» λόγω του σεβασμού και της τρυφερότητας που εμπνέει. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η δημοτική αρχή, η ίδια μοιράζεται ένα απλό αλλά σοφό μήνυμα για τις νεότερες γενιές: «Μην δουλεύετε πολύ, η υπερβολική δουλειά καταστρέφει το σώμα», εκφράζοντας τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και υγείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, θυμάται με χιούμορ παιδικά παιχνίδια γύρω από την εκκλησία και καλοκαιρινές δραστηριότητες στον αχυρώνα. Για να τιμήσουν τα 113α της γενέθλια, ο Δήμος του São Brás de Alportel διοργάνωσε ειδική εκδήλωση με τη συμμετοχή φίλων, κατοίκων και ενός ακόμη αξιοσημείωτου γηραιού, του Χοακίμ Βαρελά, 110 ετών, που αποτελεί κι αυτός παράδειγμα μακροζωίας και ανθεκτικότητας. Η εκδήλωση απέδωσε φόρο τιμής στη ζωή και την εμπειρία αυτής της μοναδικής γυναίκας.

Με πληροφορίες από το Theportugalnews