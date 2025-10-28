Αποφασιστικά προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, προκειμένου να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή αίθουσα χορού, προσαρμοσμένη στα δικά του γούστα. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν φαίνεται να έχει την έγκριση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Μελάνια έχει εκφράσει ανησυχία για τα σχέδια του Προέδρου, τονίζοντας σε στενούς της συνεργάτες πως η ανακαίνιση «δεν ήταν δική της ιδέα».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι ο Τραμπ βλέπει την αλλαγή ως επένδυση για το μέλλον του ιστορικού κτιρίου:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι στην καρδιά του κατασκευαστής. Η ανακαινισμένη ανατολική πτέρυγα και η νέα αίθουσα χορού θα κάνουν το “Σπίτι του Λαού” πιο όμορφο και λειτουργικό για τις επόμενες γενιές προέδρων και Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά. O Τραμπ «ισοπέδωσε» την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου – Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το πριν και το μετά

Η σιωπή της Πρώτης Κυρίας

Η σιωπή της Μελάνια Τραμπ για την υπόθεση θεωρείται ενδεικτική της απόστασης που επιθυμεί να κρατήσει από το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ανατολική πτέρυγα αποτελεί τον χώρο εργασίας των Πρώτων Κυριών από την εποχή του Τζίμι Κάρτερ, γεγονός που καθιστά την κατεδάφισή της ιδιαίτερα συμβολική. Παρά την αναστάτωση που προκαλούν οι εργασίες στο προσωπικό της, η Μελάνια αποφεύγει κάθε δημόσιο σχόλιο.

Όπως υπενθυμίζουν οι New York Times, η στάση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη: κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της, η Μελάνια πέρασε μόλις 14 από τις πρώτες 100 ημέρες στον Λευκό Οίκο, προτιμώντας να παραμένει στη Νέα Υόρκη ή στο Παλμ Μπιτς.

Στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η Πρώτη Κυρία έχει περικόψει σημαντικά το προσωπικό της, το οποίο πλέον αριθμεί μόλις πέντε άτομα πλήρους απασχόλησης.

Η συγγραφέας του βιβλίου First Women, Κέιτ Άντερσεν Μπρόουερ, σχολιάζει πως η αδιαφορία της Μελάνιας για το ζήτημα είναι αποκαλυπτική:

«Το να παρακολουθείς την κατεδάφιση της πτέρυγας είναι σαν να βλέπεις τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας να μικραίνει όλο και περισσότερο. Η Μελάνια δείχνει καθαρά ότι – όπως και ο σύζυγός της – δεν ενδιαφέρεται να μοιάσει με τις προηγούμενες Πρώτες Κυρίες, ούτε την απασχολούν τα ιστορικά προηγούμενα».