Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγορεύει, με άμεση ισχύ, την είσοδο σε όλους τους Ιρανούς διπλωμάτες και εκπροσώπους του ιρανικού κράτους στους χώρους του, καθώς η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν συνεχίζεται και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με επιστολή, την οποία είδε η HuffPost, προς τους ευρωβουλευτές από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία επικαλέστηκε τους Κανόνες Διαδικασίας του σώματος για να προχωρήσει σε άμεσο αποκλεισμό όλων των διπλωματών, του προσωπικού διπλωματικών αποστολών, κυβερνητικών αξιωματούχων και λοιπών εκπροσώπων της Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν από όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου.

Όσοι αψηφούν τον φόβο και βγαίνουν στους δρόμους, όπως και οι πολιτικοί κρατούμενοι που παραμένουν φυλακισμένοι, χρειάζονται κάτι περισσότερο από απλή αλληλεγγύη. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έχει αποφασιστεί από την ολομέλεια, είναι σαφής και τις τελευταίες ημέρες έχουμε επαναλάβει την έκκλησή μας για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τον χαρακτηρισμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης και για την περαιτέρω επέκταση των κυρώσεων της ΕΕ ώστε να καλύπτουν όλους όσοι εμπλέκονται σε καταστολή, βία και εκτελέσεις. Σήμερα, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και, σε συμμόρφωση με τους Κανόνες Διαδικασίας μας, έλαβα την απόφαση να απαγορεύσω την είσοδο σε όλους τους διπλωμάτες, το προσωπικό διπλωματικών αποστολών, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε όλους τους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι υπηρεσίες μας έχουν λάβει εντολή να αρνούνται την είσοδο σε οποιονδήποτε εκπρόσωπο επιχειρήσει να εισέλθει, με άμεση ισχύ». αναφέρει η Μέτσολα στην επιστολή της. Επίσης, σε ανάρτησή της στο Χ έγραψε: «Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει.

Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, σήμερα αποφάσισα να απαγορεύσω την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος, το οποίο διατηρείται με βασανιστήρια, καταστολή και δολοφονίες».



Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που η Μέτσολα προβαίνει σε σκληρή δημόσια απάντηση απέναντι στο ιρανικό καθεστώς, μετά την πρόσφατη τοποθέτησή της με την οποία είχε κατηγορήσει ανοιχτά την Τεχεράνη για συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σπάζοντας –όπως σχολιάστηκε τότε– τη «σιωπή των Βρυξελλών» απέναντι στην καταστολή στο Ιράν. Στην επιστολή της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκαθαρίζει ότι το Σώμα δεν πρόκειται «να συμβάλει στη νομιμοποίηση ενός καθεστώτος που διατηρείται μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών», τονίζοντας ότι η απόφαση για την απαγόρευση εισόδου τίθεται σε ισχύ άμεσα και αφορά το σύνολο των χώρων του Κοινοβουλίου. Παράλληλα, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των εκπροσώπων της, απάντησε στις επικρίσεις Ιρανού δημοσιογράφου για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προχωρήσει πέρα από δηλώσεις και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι απολύτως απαράδεκτο άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά για την ελευθερία τους να συλλαμβάνονται και να σκοτώνονται», δήλωσε η επικεφαλής Τύπου της Επιτροπής, Πάολα Πινό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους «εξαιρετικά γενναίους πολίτες του Ιράν – γυναίκες, άνδρες και νέους ανθρώπους – που διαδηλώνουν για την ελευθερία τους». Παράλληλα, παρέπεμψε στις τοποθετήσεις της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έχει ζητήσει την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων διαδηλωτών και την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να προτείνει νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, διευκρινίζοντας ότι η σχετική απόφαση ανήκει στα κράτη-μέλη και απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι το σύνολο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει ήδη ενταχθεί σε καθεστώτα κυρώσεων για όπλα μαζικής καταστροφής, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για τη στήριξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ οι συζητήσεις για πιθανή ένταξή τους στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ παραμένουν σε εξέλιξη καθώς χρεια΄ζεται ομοφωνία.

Λίγο νωρίτερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ετοιμάζεται να προωθήσει νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν, στον απόηχο της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

«Είμαι έτοιμη να προτείνω επιπλέον κυρώσεις ως απάντηση στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», δήλωσε η Κάλας στη γερμανική εφημερίδα Welt, διευκρινίζοντας ότι τα νέα μέτρα θα έρθουν να συμπληρώσουν το ήδη εκτεταμένο πλαίσιο κυρώσεων που εφαρμόζεται σε βάρος της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερους από 230 Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αχμάντ Βαχίντι, καθώς και σε μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ πάνω από 40 νομικά πρόσωπα και οντότητες έχουν επίσης ενταχθεί στους σχετικούς καταλόγους.

Ωστόσο, η κριτική για τη στάση της ΕΕ παραμένει έντονη, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς το εύρος των μέτρων που λαμβάνονται. Ευρωπαϊκές κινήσεις χαρακτηρίζονται από αρκετούς ως προσεκτικές και από άλλους άτολμες ακόμη και δειλές, ιδίως αν συγκριθούν με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έχουν υιοθετήσει σαφώς πιο επιθετική ρητορική, με στρατιωτικές απειλές προς την Τεχεράνη να επανέρχονται στο προσκήνιο της τρέχουσας κρίσης.

Όπως τονίζουν αναλυτές η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο την εκθέτει και την κάνει να φαίνεται αδύναμη, αλλά θέτει σε κίνδυνο τον όποιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει την επόμενη μέρα στο Ιράν αφήνοντας σκανδαλωδώς χώρο σε άλλους γεωπολιτικούς παίκτες.