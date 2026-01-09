«Ο λαός του Ιράν δεν διαμαρτύρεται. Απευθύνει κραυγή. Η Ευρώπη τον ακούει. Ο κόσμος τον ακούει.». Με αυτά τα λόγια, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έσπασε τη σιωπή των Βρυξελλών την ώρα που στο Ιράν οι δρόμοι βάφονται με αίμα, με δεκάδες νεκρούς διαδηλωτές απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς και τις επικοινωνίες να έχουν κοπεί σκόπιμα ώστε ο έξω κόσμος να μη δει και να μη μάθει.

Η παρέμβασή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη η συγκυρία. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα βρίσκονται σε περιοδεία στη Μέση Ανατολή (Ιορδανία, Συρία, Λίβανο), χωρίς καμία επίσημη, για την ώρα, δημόσια τοποθέτηση από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την αιματηρή καταστολή στο Ιράν.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Μέτσολα περιέγραψε τις εξελίξεις όχι ως μεμονωμένες διαδηλώσεις, αλλά ως μια βαθιά κοινωνική και πολιτική ρήξη. Μίλησε για έναν λαό που «ορθώνει το ανάστημά του», διεκδικώντας αξιοπρέπεια, ελευθερία και το δικαίωμα να ζει και να κυβερνάται όπως ο ίδιος επιλέγει, τονίζοντας ότι αυτή η κραυγή έχει πλέον ακουστεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι η γενιά της Μαχσά Αμινί

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «γενιά της Ζίνα Μαχσά Αμινί», της νεαρής Κούρδισσας που πέθανε το 2022 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα ένας θάνατος που πυροδότησε μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις σε ολόκληρο το Ιράν. Πρόκειται, όπως είπε, για μια γενιά που απορρίπτει τα δεσμά της βίαιης θεοκρατίας και αμφισβητεί ένα καθεστώς προσηλωμένο στην αυτοσυντήρησή του και όχι στα δικαιώματα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι καμία φυλακή, καμία απειλή και κανένα δακρυγόνο δεν μπορεί να συγκρατήσει την έμφυτη ανθρώπινη λαχτάρα για ελευθερία.

Σύμφωνα με την Iran Human Rights, μέσα σε λιγότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 45 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί. Η οργάνωση καταγγέλλει τη χρήση πραγματικών πυρών από τις δυνάμεις ασφαλείας και προειδοποιεί για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Παράλληλα, το καθεστώς έχει επιβάλει εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο και στις επικοινωνίες, σε μια προσπάθεια να απομονώσει τις διαδηλώσεις και να εμποδίσει τη μετάδοση εικόνων και πληροφοριών προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με ανακοινώσεις οργανώσεων της ιρανικής αντιπολίτευσης και τεχνικά δεδομένα από διεθνείς παρατηρητές, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει περιοριστεί δραστικά σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η διακοπή είναι σκόπιμη και κεντρικά ενορχηστρωμένη.

The world is once again witnessing the brave people of Iran stand up.



Europe stands by their side. pic.twitter.com/iKYBLwYBEg — Roberta Metsola (@EP_President) January 8, 2026

Ιράν: «αηδιαστική υποκρισία»

Οι δηλώσεις της Μέτσολα προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της ιρανικής πλευράς. Η ιρανική αποστολή στην ΕΕ, Iran Mission to the EU, χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή παρέμβαση «παρεμβατική», έκανε λόγο για «αηδιαστική υποκρισία» και κατηγόρησε τους ευρωπαίους αξιωματούχους για διπλά μέτρα και σταθμά στα ζητήματα δικαιωμάτων. Στην ίδια ανακοίνωση, η Τεχεράνη επανέφερε το θέμα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι όσοι μιλούν σήμερα για τα δικαιώματα των Ιρανών είχαν σιωπήσει για τον πόλεμο και τις απώλειες αμάχων, αποδίδοντας στις ευρωπαϊκές δηλώσεις «εχθρικά κίνητρα».

@Europarl_EN that were silent on genocide in Gaza, and the killing of hundreds Iranians during Israel’s war of aggression, are now trying to spread distorting accounts of the peaceful protests in Iran and shedding crocodile tears for the rights of Iranian people with hostile aims — IranMissionEU (@IranmissionEU) January 8, 2026

Η απάντηση στους υποστηρικτές του μουλάδων ήρθε πάλι απ ό την Μέτσολα η οποία στον προσωπικό της λογαρισμό στο Χ ανάρτησε το εξής:

«Πρέπει να είναι ωραίο να μπορείς να γράφεις στο X από την Ευρώπη και να χρησιμοποιείς ελεύθερα το διαδίκτυο για να διαφωνείς δημόσια με ηγέτες, χωρίς να συλλαμβάνεσαι, να ξυλοκοπείσαι ή να κόβονται οι τηλεπικοινωνίες της χώρας σου.

Αυτό ακριβώς είναι που ζητούν οι άνθρωποι στους δρόμους του Ιράν.»

Must be nice to be able to tweet from Europe and be able to use the Internet freely to publicly disagree with leaders, without being arrested, beaten or having the country’s telecommunications disabled.



That's the sort of thing people in Iran's streets are asking for… 🤷‍♀️ https://t.co/NInWKG1KAn — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) January 9, 2026

Ο αγώνας για ελευθερία στο Ιράν κάποιους δεν συγκινεί όπως η Γάζα

Κι όμως, παρά την αδιαμφισβήτητη βιαιότητα της καταστολής, η εικόνα στους ευρωπαϊκούς δρόμους παραμένει εντυπωσιακά διαφορετική από άλλες διεθνείς κρίσεις. Δεν έχουν υπάρξει μαζικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης αντίστοιχες με εκείνες που οργανώθηκαν για τη Γάζα, ούτε στις Βρυξέλλες ούτε σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, παρότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικές οργανώσεις της ιρανικής διασποράς, μεταξύ τους και το National Council of Resistance of Iran, έχουν προγραμματίσει διαδηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις.

Το ίδιο μοτίβο είχε παρατηρηθεί και το 2022, μετά τον θάνατο της Αμινί, όταν οι λιγοστές συγκεντρώσεις στις Βρυξέλλες κατά της υποχρεωτικής μαντίλας παρέμεναν στο περιθώριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γυναίκες με μαντίλες περνούσαν επιδεικτικά μπροστά από τους ελάχιστους διαδηλωτές μια εικόνα που, στο πολυπολιτισμικό τοπίο του Βελγίου, έχει καταστεί σχεδόν συνηθισμένη και αποκαλυπτική της ευρωπαϊκής αμηχανίας απέναντι στο ίδιο το περιεχόμενο της διαμαρτυρίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια παρέμβαση της Μέτσολα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Όχι μόνο επειδή έσπασε τη θεσμική σιωπή, αλλά επειδή υπενθύμισε ότι, όταν η Ευρώπη επιλέγει να μην μιλάει ουσιαστικά και με σθένος, το τίμημα δεν είναι απλώς διπλωματικό, είναι βαθιά ηθικό.

Όλη η δήλωση της Ρομπέρτα Μέτσολα

«Ο κόσμος γίνεται για άλλη μια φορά μάρτυρας του γενναίου λαού του Ιράν που ορθώνει το ανάστημά του.

Η κραυγή του για αξιοπρέπεια, για ελευθερία, για το δικαίωμα να ζει και να κυβερνάται όπως ο ίδιος επιλέγει, έχει ακουστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη σχεδόν 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Advertisement Οι λαοί της Ευρώπης βλέπουν τι συμβαίνει στους δρόμους, αλλά και στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων του Ιράν. Γνωρίζουμε την αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Advertisement Είναι η γενιά της Τζίνα Μαχσά Αμινί, η γενιά που απορρίπτει τα δεσμά της βίαιης θεοκρατίας που εξακολουθεί να κυριαρχεί σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Η γενιά που θέλει να σπάσει τις αλυσίδες της καταπίεσης που τους κρατούν δεμένους για πάρα πολύ καιρό.

Η γενιά που στέκεται όρθια απέναντι στη σκληρότητα ενός καθεστώτος προσηλωμένου στην αυτοσυντήρησή του και όχι στα δικαιώματα.

Η γενιά που γνωρίζει ότι η φυλάκιση και ο ξυλοδαρμός για τις πολιτικές σου πεποιθήσεις δεν έχουν καμία θέση στο ελεύθερο Ιράν που θέλουν να αναδυθεί. Ο λαός του Ιράν δεν διαμαρτύρεται. Απευθύνει κραυγή.

Η Ευρώπη τον ακούει. Ο κόσμος τον ακούει. Και η φωνή του θα γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν υπάρχει ένα πράγμα που η Ιστορία έχει διδάξει την Ευρώπη, είναι ότι δεν υπάρχει φυλακή, δεν υπάρχει απειλή και δεν υπάρχει δακρυγόνο που να μπορεί να συγκρατήσει την έμφυτη λαχτάρα για ελευθερία που όλοι μας νιώθουμε ως ανθρώπινα όντα. Advertisement Προς τον λαό του Ιράν: η υπερηφάνεια και η αξιοπρέπειά σας, ως λαού αποφασισμένου να οικοδομήσει ένα μεγάλο και ελεύθερο έθνος, θα εμπνεύσουν γενιές στο Ιράν και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη στάθηκε πάντοτε στο πλευρό σας και θα μας βρίσκετε πάντα εκεί, μαζί σας».