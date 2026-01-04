Στο πλαίσιο της συμφωνίας διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του, ένας Τούρκος άνδρας συμφώνησε να πληρώνει 10.000 λίρες (περίπου 240 δολάρια) κάθε τρεις μήνες ως διατροφή για τις δύο γάτες τους.

Ο Μπούγκρα Μπ., κάτοικος Κωνσταντινούπολης, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου με αμοιβαία συναίνεση από τη σύζυγό του, Εζγκί Μπ., επικαλούμενος «σοβαρή ασυμβατότητα και κατάρρευση των θεμελίων του γάμου τους». Τα δύο μέρη συμφώνησαν να τερματίσουν τον γάμο τους χωρίς να ζητήσουν αποζημίωση ή διατροφή το ένα από το άλλο, ωστόσο συμπεριέλαβαν ένα ιδιόμορφο πρωτόκολλο στην αίτηση διαζυγίου τους, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικές υποθέσεις διαζυγίων ζευγαριών που έχουν κατοικίδια.

Το έγγραφο αναφέρει ότι ο σύζυγος μεταβιβάζει την «επιμέλεια» των δύο γατών στη σύζυγό του και αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις για τη φροντίδα τους.

«Τα μέρη συμφώνησαν ότι οι δύο γάτες που ανήκουν στον Buğra B. θα παραμείνουν στην Ezgi B. Για όσο διάστημα οι γάτες παραμένουν στην κατοχή της Ezgi B., και σε κάθε περίπτωση για έως και 10 χρόνια, ο Buğra B. θα καταβάλλει 10.000 λίρες ανά μήνα, τριμηνιαία, στην Ezgi B. για τα έξοδα φροντίδας των γατών», αναφέρει ο διακανονισμός διαζυγίου. «Μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου, το ποσό αυτό θα αυξάνεται ετησίως σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)–EFE που καθορίζεται από την TÜİK».

Στην Τουρκία, η συγκεκριμένη συμφωνία ήδη χαρακτηρίζεται από τα μέσα ενημέρωσης ως παράδειγμα «νέου τύπου διατροφής», το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για την οικονομική υποστήριξη των κατοικίδιων ζώων μετά από διαζύγιο.

Πηγή: Odditycentral