Η Πολωνία έχει να βρεθεί ξανά τόσο κοντά σε ανοιχτή σύγκρουση από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε την Τετάρτη ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μετά το περιστατικό με την είσοδο και κατάρριψη ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Όπως είπε, η Πολωνία ζήτησε από το ΝΑΤΟ έναρξη διαβουλεύσεων με βάση το Άρθρο 4 της Συμμαχίας, που ορίζει πως τα μέλη της θα διαβουλεύονται όποτε, κατά την άποψη κάποιου εξ αυτών, απειλείται η επικράτεια, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Ο Τουσκ είπε στο κοινοβούλιο ότι είχαν υπάρξει 19 εισβολές στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα. Το συμβάν κλιμάκωσε τις εντάσεις που ήδη ήταν στα ύψη.

«Δεν έχω λόγο να ισχυρίζομαι που είμαστε στα πρόθυρα πολέμου, μα έχει παραβιαστεί μια γραμμή και είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνο από πριν» είπε. «Η κατάσταση μας φέρνει πιο κοντά στην ανοιχτή σύγκρουση από ποτέ, από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου» πρόσθεσε.

Ο Τουσκ είπε ότι η κατάρριψη τριών drones επιβεβαιώθηκε, και ήταν πιθανό να καταρρίφθηκε και ένα τέταρτο.

«Το γεγονός ότι αυτά τα drones, που συνιστούν απειλή ασφαλείας, καταρρίφθηκαν, αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι συμμαχικές διαβουλεύσεις πήραν τη μορφή ενός επίσημου αιτήματος για την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ» είπε ο Τουσκ.

Η Καρολίνα Γκαλέτσκα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, είπε ότι η Πολωνία είχε βρει επτά drones και συντρίμμια από έναν πύραυλο.

Ένα drone ή παρόμοιο αντικείμενο χτύπησε πολυκατοικία στο Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, μα ουδείς τραυματίστηκε, είπε δήμαρχος της περιοχής στο κανάλι TVP Info. Αλλού στο Λουμπλίν, στα ανατολικά, αστυνομικοί είπαν ότι βρήκαν ένα drone που είχε υποστεί ζημιά σε χωριό, ενώ στο Λοτζ, στην κεντρική Πολωνία, βρέθηκε ένα drone σε περιοχή κοντά στο χωριό Μνίσκοβ.

Με πληροφορίες από Reuters