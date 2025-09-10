Εμπλοκή με αληθινά πυρά κατά «εχθρικών αντικειμένων» ανακοίνωσε η Πολωνία που κατέρριψε drones τα οποία όπως καταγγέλλει παραβίασαν κατ’ επανάληψη τον εναάριο χώρο της κατά τη διάρκεια αεορπορικής επιδρομής της Ρωσίας στην Δυτική Ουκρανία. Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για την πρώτη άμεση εμπλοκή χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο πρωθπυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τρουσκ που σουγκαλεί και έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ενώ ο υπουργός Άμυνας είπε πως είναι σε συνεχή επαφή μέ την διοίκησητου ΝΑΤΟ καθώς χρησιμοποιούνται αληθινά πυρά.

Advertisement

Advertisement

BREAKING:



Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets can be heard flying over eastern Poland, Woking hard to shoot down a swarm of Russian suicide drones flying in Polish airspace pic.twitter.com/vxbsZzMP4i — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Συνεχής είναι και η ενημέρωση προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που δήλωσε στο CNN ότι έχει λάβει γνώση για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από drones της Ρωσίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους. «Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Πληρφορίες αναφέρουν πως στην επιχείρηση κατάρριψης των drones έλαβαν μέρος πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ολλανδικά F-35 που σηκώθηκαν και πέταξαν πάνω από την ανατολική Πολωνία, σύμφωνα με αναρτήσεις.

Η Πολωνία έκλεισε ήδη τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Chopin της Βαρσοβίας ενώ κλείνε ιτα σύνορα με την Λευκορωσία-σύμμαχο της Ρωσίας- από τα μεσάνυχτα ως αποτέλεσμα της υπό ρωσική ηγεσία στρατιωτικές ασκήσεις που είναι σε εξέλιξη. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, γνωστές με την κωδική ονομασία «Zapad» έχουν σημάνει συναγερμό σόχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και σε Λιθουανία και Λετονία, «επίσης έδαφος του ΝΑΤΟ», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει ενισχύσεις κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία.

Advertisement

«Η Ρωσία δοκιμάζει τα παραμεθόρια κράτη, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ»

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη λίγες μόλις ώρες πριν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφωνήσει στο ευρωκοινοβούλιο την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης όπου θα παρουσιάσει τις προοπτικές της ΕΕ σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης και της Αμυνας.

Οι πρώτες δηλώσεις σχετικά με την κατάρριψη των ρωσικών drones ήρθε από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα η οποία δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν μπει στο ευρωκοινοβούλιο ότι η Πολωνία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα.

«Οι πολίτες μας θέλουν να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες και διασφαλίζοντας ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Και οι πολίτες μας θέλουν επίσης να βεβαιωθούμε ότι είμαστε ενωμένοι και συνεκτικοί απέναντι στις πολλαπλές προκλήσεις που στέκονται για την ειρήνη και την ασφάλεια παντού, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου”, είπε.

Advertisement

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκφωνώντας την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, έκανε ειδική αναφορά στην Πολωνία, προκαλώντας παρατεταμένα χειροκροτήματα, λέγοντας:

«Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας απερίσκεπτης και πρωτοφανούς παραβίασης του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από περισσότερα από δέκα ρωσικά drones Shahed. Η Ευρώπη στέκεται με πλήρη αλληλεγγύη στο πλευρό της Πολωνίας.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αγώνα· έναν αγώνα για την ελευθερία μας και για το δικαίωμά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το μέλλον μας. Αυτό πρέπει να είναι η Στιγμή της Ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Μια στιγμή που μπορούμε να κατακτήσουμε, αν μείνουμε ενωμένοι.»

Advertisement

Στο ίδιο μήκος κύματος η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε: «Χθες το βράδυ, στην Πολωνία, γίναμε μάρτυρες της σοβαρότερης παραβίασης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και οι ενδείξεις δείχνουν ότι η επίθεση αυτή ήταν σκόπιμη, όχι τυχαία.»

«Για άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα παραμεθόρια κράτη, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Πρέπει επειγόντως να αναπτύξουμε το “τείχος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών” κατά μήκος ολόκληρης της ανατολικής πλευράς της ΕΕ, αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό κοινό εμβληματικό έργο. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη μέλη, τις παραμεθόριες χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία θα αναχαιτιστεί» δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Αντριους Κουμπίλιους σε ανάρτησή του στο Χ.

Once again Russia tests frontier states, EU & NATO.



We must urgently develop "Drone wall" along entire EU Eastern flank, right now the most important common flagship project.



We shall work together with Member States, frontier countries and Ukraine. Russia will be stopped. Advertisement September 10, 2025

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ με ανάρτησή της στο X ανέφερε: «Πολυάριθμα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και αντιμετωπίστηκαν από την πολωνική και τη ΝΑΤΟϊκή αεράμυνα. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με την πολωνική ηγεσία και το ΝΑΤΟ διαβουλεύεται στενά με την Πολωνία».

Advertisement

Numerous drones entered Polish airspace overnight and were met with Polish and NATO air defences. @SecGenNATO is in touch with Polish leadership and @NATO is consulting closely with Poland 🇵🇱 — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 10, 2025

Σημειώνεται ότι χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προσωρινή κατανομή χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 150 δισ ευρώ. για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας σε ολόκληρη την Ένωση με την Πολωνία να βρίσκεται μακράν στην κορυφή με πάνω από 43,7 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού πακέτου. Αυτό συνδέεται και με την γεωπολιτική της θέση στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ και τη μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της, ειδικά απέναντι στη ρωσική απειλή και λόγω της στήριξης προς την Ουκρανία.

Advertisement