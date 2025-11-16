Ο αστροφωτογράφος Άντριου Μακάρθι από την Αριζόνα δημιούργησε μια εκπληκτική φωτογραφία που αποτυπώνει έναν αλεξιπτωτιστή να πέφτει μπροστά από την επιφάνεια του Ήλιου, δημιουργώντας την εντύπωση ότι περιστρέφεται στο κενό του Διαστήματος. Η εικόνα, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», τραβήχτηκε στις 8 Νοεμβρίου και θεωρείται μοναδική, καθώς απαιτούσε εξαιρετική προετοιμασία και ακρίβεια για να ευθυγραμμιστούν ο ουρανός, ο Ήλιος και ο skydiver.

Ο αλεξιπτωτιστής στη φωτογραφία ήταν ο YouTuber και μουσικός Γκάμπριελ Μπράουν, ο οποίος εκτέλεσε το άλμα του από ένα μικρό αεροσκάφος με έλικα σε ύψος 1.070 μέτρων, ενώ βρισκόταν περίπου 2.440 μέτρα μακριά από την κάμερα.

Η λήψη απαιτούσε συντονισμό τόσο του αεροσκάφους όσο και του skydiver ώστε η πτώση να συμβαδίζει ακριβώς με τη θέση του Ήλιου, αναφέρει το Livescience.

Η προετοιμασία για αυτή τη φωτογράφηση διήρκεσε εβδομάδες και χρειάστηκαν έξι ξεχωριστές προσπάθειες για να επιτευχθεί η τέλεια ευθυγράμμιση. Ο Μακάρθι περιέγραψε τη διαδικασία ως «εντελώς εξωφρενική» λόγω της ακρίβειας που απαιτούνταν, ενώ ανέφερε ότι ίσως να πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία του είδους της που έχει τραβηχτεί ποτέ.

The moment of the jump, captured in hydrogen alpha light to resolve the sun’s atmosphere.



We decided to release the photo in print- both as an up close shot and showing the full disc of the sun, which you can see here: https://t.co/K4DovGV4ni pic.twitter.com/hYHg7rZXdK — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

Η λήψη όχι μόνο αποτυπώνει την τεχνική και την υπομονή που χρειάστηκε, αλλά και δημιουργεί μια μοναδική καλλιτεχνική σύνθεση, όπου ο άνθρωπος φαίνεται να αψηφά τη βαρύτητα μπροστά στην αχανή φωτεινή επιφάνεια του Ήλιου. Το αποτέλεσμα συνδυάζει δράση, επιστήμη και τέχνη σε μια εντυπωσιακή στιγμή που καθηλώνει τον θεατή.

