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Σε μια στιγμή με έντονο συμβολισμό για τη Βαρκελώνη, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ευλόγησε τον κεντρικό πύργο του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του υψηλότερου τμήματος του εμβληματικού ναού που σχεδίασε ο Αντόνι Γκαουντί πριν από 144 χρόνια.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της Ισπανίας, με τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, τη βασίλισσα Λετίθια και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να δίνουν το «παρών», μαζί με εκατοντάδες επισκόπους και δεκάδες χιλιάδες πιστούς που κατέκλυσαν τους δρόμους της καταλανικής πρωτεύουσας.

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Η κληρονομιά του Γκαουντί

Με την ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού Χριστού, ο οποίος φτάνει τα 172,5 μέτρα ύψος, η Σαγράδα Φαμίλια αποκτά πλέον τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο, αλλά και του υψηλότερου κτιρίου της Βαρκελώνης.

Η τελετή φωτισμού εξελίχθηκε σε ένα εντυπωσιακό θέαμα: ο φωτισμός ξεκίνησε από τη βάση του πύργου και κορυφώθηκε με την ανάδειξη του σταυρού στην κορυφή, ενώ ένα σόου με drones σχημάτισε στον ουρανό τη μορφή του Γκαουντί και τη φράση «πρώτα αγάπη, μετά τεχνική».

Barcelona, you win. Sagrada Família. Just incredible.



Watch the whole thing with the sound on pic.twitter.com/y9OugYBQmw — Catholic Sat (@CatholicSat) June 10, 2026

Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής λειτουργίας, ο Ποντίφικας χαρακτήρισε τη βασιλική ως «κάτι πολύ περισσότερο από ένα μνημείο», επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί «ένα έργο σε εξέλιξη», όπως ακριβώς και η πορεία της χριστιανικής ζωής.

«Η χριστιανική ζωή είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε έναν Ιησού που θέλει τον πόλεμο ή τη δολοφονία αθώων».

Η επίσκεψη του Πάπα συνέπεσε με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τον θάνατο του Αντόνι Γκαουντί, του σπουδαίου αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του στην ανέγερση της Σαγράδα Φαμίλια. Ο Λέων ΙΔ΄ απέτισε φόρο τιμής στον Καταλανό δημιουργό, χαρακτηρίζοντας το έργο του «ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, χρώμα και φως». Όπως σημείωσε, η βασιλική έχει εξελιχθεί σε σύμβολο ενότητας και αρμονίας για ολόκληρη την Ισπανία.

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Pope Leo XIV fulfilled Barcelona’s dream: he blessed and inaugurated the Tower of Jesus Christ of the Sagrada Familia, making the iconic temple the tallest church in the world. Lights, music, and spectacular fireworks marked a historic night, coinciding with the centenary of the… pic.twitter.com/TIIuT2XawH — ChurchPOP (@Church_POP) June 11, 2026

Η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επισκέπτες, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία παγκοσμίως. Παράλληλα, ο Γκαουντί -ο οποίος έχει ήδη ανακηρυχθεί «σεβαστός» από την Καθολική Εκκλησία- βρίσκεται πλέον σε πορεία προς πιθανή αγιοποίηση.

Μια πόλη σε εορταστικό αλλά και αυστηρά ελεγχόμενο κλίμα

Η παρουσία του Πάπα στη Βαρκελώνη συνοδεύτηκε από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Πολλοί δρόμοι έκλεισαν, σταθμοί του μετρό τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά της Σαγράδα Φαμίλια.

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Veiem per primera vegada la torre de Jesucrist il·luminada!

L'espectacle de llum iniciat des de la base fins a la il·luminació de la creu ha culminat amb una composició de llums guiats per drons, que han dibuixat la figura Gaudí i la frase «primer l'amor, després la tècnica». pic.twitter.com/J5SQxXD4s5 — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 10, 2026

Παρά τους περιορισμούς, δεκάδες χιλιάδες πολίτες περίμεναν επί ώρες για να δουν από κοντά τον Ποντίφικα. Πολλοί πιστοί είχαν συγκεντρωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες, κρατώντας σημαίες του Βατικανού και φωτογραφίες του νέου Πάπα.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, πλήθος κόσμου παρέμεινε στην περιοχή για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων που ήταν αφιερωμένο στην ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού Χριστού.

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters

Με πληροφορίες από Vatican News

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