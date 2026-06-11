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Ο Πάπας Λέων, μιλώντας από τη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, υποστήριξε ότι δεν μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως Χριστιανός και ταυτόχρονα να υποστηρίζει τον πόλεμο, σε μια τοποθέτηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση αναφορά προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την ομιλία του χθες Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο Ποντίφικας δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο». Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να εγκαταλείπουμε εκείνον που υποφέρει, εκείνον που θρηνεί, εκείνον που προσπαθεί να ξεφύγει από τη φτώχεια», μια αναφορά που φάνηκε να συνδέεται με το μεταναστευτικό ζήτημα.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, στα τέλη Μαΐου, ο Λέων ΙΔ΄ είχε ασκήσει κριτική στην έννοια του «δίκαιου πολέμου», η οποία προβάλλεται κυρίως από την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τη στρατιωτική σύγκρουση κατά του Ιράν, που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο Πάπας είχε επισημάνει ότι η συγκεκριμένη θεωρία χρησιμοποιείται πλέον υπερβολικά συχνά ως επιχείρημα για τη νομιμοποίηση πολεμικών συγκρούσεων, παρότι αναγνώρισε το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, μόνο όμως με την αυστηρότερη δυνατή ερμηνεία.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον Ποντίφικα «αδύναμο» απέναντι στην εγκληματικότητα και «ανίκανο» στην εξωτερική πολιτική. Ο Λέων ΙΔ΄ απάντησε ότι θεωρεί «ηθικό καθήκον» να αντιτίθεται στον πόλεμο. Η κυβέρνηση Τραμπ υπερασπίστηκε επανειλημμένα την επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η απόκτηση δυνατοτήτων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει ασπαστεί τον Καθολικισμό, επικαλέστηκε επίσης τη θεωρία του «δίκαιου πολέμου» και κάλεσε τον Πάπα να επιδεικνύει μεγαλύτερη προσοχή όταν τοποθετείται σε ζητήματα Θεολογίας.

Ο Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έχει αποκτήσει τη φήμη έντονου επικριτή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στο μεταναστευτικό, ακολουθώντας τη γραμμή του προκατόχου του Φραγκίσκου.

Επιπλέον, είχε χαρακτηρίσει «πραγματικά απαράδεκτη» την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για καταστροφή του Ιράν και κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να πιέσουν τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο να εργαστούν υπέρ της ειρήνης και να απορρίπτουν κάθε μορφή πολέμου.

Με πληροφορίες από The Telegraph