Η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) και o Μπένι Μπλάνκο (Benny Blanco) παντρεύτηκαν.

Έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο μουσικός παραγωγός αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.

Advertisement

Advertisement

Η Γκόμεζ ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα σε μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια likes.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την τελετή, ενώ στη λεζάντα αναγραφόταν απλώς η ημερομηνία γάμου.

Τα καρέ, που θύμιζαν vintage εικόνες Polaroid και φιλμ, έδειχναν τη νύφη να ακτινοβολεί φορώντας ένα custom-made νυφικό Ralph Lauren με φλοράλ λεπτομέρειες, ανοιχτή πλάτη και εντυπωσιακή ουρά ενώ στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη από μιγκέ, ένα λουλούδι που παραδοσιακά συνδέεται με την αγάπη και την νέα αρχή.